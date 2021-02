Topaffiche in Europa League: Ibrahimovic met AC Milan tegen Man United

Vrijdag, 26 februari 2021 om 13:19 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:37

In het Zwitserse Nyon is vrijdagmiddag de loting verricht voor de wedstrijden in de achtste finale van de Europa League. Ajax, in de tweede ronde te sterk voor Lille OSC, werd gekoppeld aan Young Boys uit Zwitserland. Er kwamen tijdens de trekking echter nog meer aantrekkelijke affiches uit de koker. Zo speelt AS Roma tegen het altijd lastige Shakthar Donetsk en neemt Manchester United het in een tweeluik op tegen AC Milan, wat vooral voor Zlatan Ibrahimovic een interessante loting is. De wedstrijden in de achtste finale van het tweede Europese toernooi worden afgewerkt op donderdag 11 en 18 maart.

Ibrahimovic speelde tussen medio 2016 en maart 2018 voor Manchester United, met het veroveren van de Europa League in 2017, ten koste van Ajax, als absoluut hoogtepunt van zijn Engelse periode. Rick Karsdorp krijgt met AS Roma te maken met Shakthar Donetsk, dat vorig seizoen tot de halve finale in de Europa League reikte. Olympiacos scoorde donderdagavond kort voor het einde tegen PSV (2-1), waardoor het Europese avontuur van de Grieken met tenminste één ronde werd verlengd. Met de 4-2 thuiszege werd de basis gelegd voor een plaats in de achtste finale. Met Arsenal treft Olympiacos een tegenstander die vorig seizoen nog werd uitgeschakeld in de Europa League. Daarnaast troffen beide clubs elkaar in het verleden regelmatig in de groepsfase van de Champions League.

Steven Bergwijn had met Tottenham Hotspur in de tweede ronde weinig moeite met het Oostenrijkse Wolfsberger AC (1-4 en 4-0) en the Spurs moeten nu zien af te rekenen met Dinamo Zagreb, waar voormalig Tottenham-middenvelder Luka Modric ooit zijn loopbaan begon. Het dit seizoen zeer sterk presterende Rangers FC van manager Steven Gerrard heeft als opdracht om Slavia Praag uit te schakelen in de achtste finale. De Tsjechische topclub was in de tweede ronde verantwoordelijk voor de eliminatie van Leicester City. Molde FK, de oude club van Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer, staat volgende maand tweemaal tegenover Granada.

Volledige loting achtste finale Europa League 2020/21:

Ajax (Ned) - Young Boys (Zwi)

Dynamo Kiev (Oek) - Villarreal (Spa)

AS Roma (Ita) - Shakthar Donetsk (Oek)

Olympiacos (Gri) - Arsenal (Eng)

Dinamo Zagreb (Kro) - Tottenham Hotspur (Eng)

Manchester United (Eng) - AC Milan (Ita)

Slavia Praag (Tsj) - Rangers (Sco)

Granada (Spa) - Molde FK (Nor)