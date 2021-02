Transfer Promes afgekeurd in Rusland: ‘Speler met gedragsproblemen’

Vrijdag, 26 februari 2021 om 12:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:58

De transfer van Quincy Promes naar Spartak Moskou is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. De buitenspeler, die deze week de overstap maakte van Ajax naar Rusland, hoeft niet op steun te rekenen van Andrei Chervichenko. De oud-voorzitter van Spartak keurt de transfer van de Nederlander af en zegt niet te begrijpen waarom de huidige nummer drie van de Russische Premjer Liga bij de Nederlander is uitgekomen.

De terugkeer van Promes naar Spartak werd deze week bezegeld. Met de transfer heeft Ajax zich in één klap verzekerd van een transfersom van 8,5 miljoen euro. Dat bedrag kan via 'relatief eenvoudige' bonussen oplopen tot 11 miljoen euro. Daarvoor moet Spartak Moskou kampioen worden en de Champions League bereiken. "Ik denk niet dat Spartak is geholpen met Promes", vertelt Chervichenko in gesprek met Championat. "Zelfs Lionel Messi of Cristiano Ronaldo zouden het schip niet kunnen redden. Als je Promes koopt, moet je dat doen voor het veroveren van een mogelijke landstitel, maar ze staan slechts derde." Spartak heeft een achterstand van zes punten op koploper Zenit Sint-Petersburg. Stadsgenoot CSKA Moskou heeft op de tweede plek twee punten meer.

Ook Fyodor Shcherbachenko, trainer van Dinamo Minsk, zegt weinig te begrijpen van de nieuwste aankoop van Spartak. "Dit is waarschijnlijk zijn laatste fatsoenlijke contract, dus Promes wordt ook niet geprikkeld. Het is een zwakke transfer, die alleen maar voor verwarring en nervositeit zal zorgen bij Ezequiel Ponce en Jordan Larsson. Ik kan me niet voorstellen dat Promes veel gaat scoren." Promes droeg eerder tussen 2014 en 2019 het shirt van Spartak en wist in die vijf seizoenen indruk te maken in Rusland. Zijn doelpuntenproductie bleef steken op 59 treffers in 115 wedstrijden.

Alleen de eerste plek geeft in Rusland direct toegang tot de Champions League, terwijl de tweede plaats een voorrondeticket voor dat toernooi oplevert. Donderdag werd duidelijk dat Spartak zich heeft verzekerd voor de financiële en juridische risico’s wat betreft de eventuele veroordeling van Promes. De overgang werd woensdagmiddag door alle betrokken partijen wereldkundig gemaakt, zonder duidelijkheid over een eventuele veroordeling. "Is Quincy beter dan Larsson of Ponce? Nee, hij is vooral een speler op leeftijd met gedragsproblemen", besluit Chervichenko.