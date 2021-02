Ten Hag roemt pupil met beste gemiddelde: ‘Hij brengt anderen in stelling’

Vrijdag, 26 februari 2021 om 12:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:22

Brian Brobbey heeft zijn transfervrije vertrek bij Ajax al aangekondigd, maar Erik ten Hag blijft niettemin regelmatig een beroep doen op de negentienjarige spits. Ook tegen Lille OSC (2-1) was Brobbey uitermate belangrijk voor de Amsterdammers, door in zijn invalbeurt de bal met het hoofd panklaar te leggen voor David Neres. Brobbey haalt een ongekend gemiddelde als het gaat om doelpunten en assists per gespeelde minuut.

Ten Hag liet de laatste week in de media doorschemeren nog altijd te hopen op een langer verblijf van Brobbey, die inmiddels Lassina Traoré voorbij is in de pikorde. Tegen Lille kwam de fysiek sterke centrumspits in de 55ste minuut in het veld. Brobbey hielp zijn ploeg als aanspeelpunt en bereidde al snel enorme kansen voor Dusan Tadic en Davy Klaassen voor. Die gingen er niet in, maar in de 88ste minuut kreeg Brobbey alsnog een assist op zijn naam. De aanvaller kopte de bal bij de tweede paal terug voor de doelmond, zodat Neres het van dichtbij simpel kon afmaken.

De topschutters van Ajax in het seizoen 2020/21

SPELER MINUTEN GOALS ASSISTS TOTAAL MINUTEN PER GOAL/ASSIST Brian Brobbey 195 3 2 5 39 Lassina Traoré 713 8 8 16 45 Klaas-Jan Huntelaar* 420 7 1 8 53 Sébastien Haller 785 7 5 12 65 Dusan Tadic 2.591 15 16 31 84 Zakaria Labyad 1.263 8 5 13 97 Antony 1.958 9 9 18 109 Davy Klaassen 2.257 9 4 13 173 Quincy Promes* 1.349 6 1 7 193

* Inmiddels niet meer actief voor Ajax.

Ook Ten Hag vond Brobbey een uitstekende indruk maken. "Met die wissel kregen we ook wat meer lucht", zei de trainer van Ajax na afloop op de persconferentie. "We creëerden zo een aanspeelpunt, maar hij is ook goed in de diepte en bij voorzetten. Hij brengt ook Tadic, daarna Klaassen en dan Neres, die afrondt bij de 2-1, in stelling." Opnieuw werd Ten Hag gevraagd naar een eventueel langer verblijf van zijn pupil, die heeft aangekondigd zijn aflopende contract niet te verlengen. "Op een avond als deze moet je het daar niet over hebben. Hij is bij Ajax en met deze jongens wil hij presteren en wat winnen. Volgend jaar is volgend jaar."

Niet voor het eerst had Brobbey daarmee in een korte invalbeurt een aanzienlijk aandeel in het goede resultaat van Ajax. Vorige week in Lille slaagde de spits er in de achttien minuten die voor hem waren weggelegd in om de 1-2 op het scorebord te zetten. Brobbey staat dit seizoen na slechts 195 gespeelde minuten op 3 doelpunten en 2 assists. Daarmee haalt hij een beter gemiddelde dan welke speler van Ajax ook.

Brobbey was elke 39 minuten dat hij dit seizoen op het veld stond bij Ajax goed voor een doelpunt of een assist en troeft daarmee zelfs Lassina Traoré af. De concurrent van Brobbey, die in het begin van het seizoen nog veelvuldig een basisplaats had bij Ajax, scoort met een gemiddelde van 45 minuten per doelpunt/assist eveneens uitstekend. Klaas-Jan Huntelaar, die inmiddels vertrokken is naar Schalke 04, haalde als 'supersub' een gemiddelde van 53 minuten per goal of assist. Recordaankoop Sébastien Haller levert gemiddeld per 65 minuten een treffer of assist. Ook Dusan Tadic, die nauwelijks een minuut mist, doet het met 84 minuten per doelpunt of assist uitstekend.