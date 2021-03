‘Ik kon van FC Dordrecht naar Liverpool, maar koos toch voor Feyenoord’

Donderdag, 4 maart 2021 om 00:00 • Thijs Verhaar • Laatste update: 13:41

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Ramon Hendriks, die als huurspeler van Feyenoord bij NAC Breda de kans krijgt om te wennen aan het betaalde voetbal.

Door Thijs Verhaar

“Zoooo, dat is een moeilijke”, grinnikt de negentienjarige centrumverdediger. Wil hij liever rechtstreekse promotie afdwingen of geeft hij er de voorkeur aan om het via de play-offs te bewerkstelligen, zodat hij nog meer waardevolle wedstrijdervaring op kan doen? De jonge Feyenoorder maakte eind januari de tijdelijke overstap naar het Rat Verlegh Stadion, waar hij zich direct in de basis heeft gespeeld. “Ik denk dat ik omwille van de fans dan toch maar voor rechtstreekse promotie ga. Maar aan de andere kant kan het ook prachtig zijn om het via de play-offs te doen”, mijmert Hendriks hardop. “Dan ervaar ik ook weer een ander soort wedstrijdspanning, wat me later weer goed van pas kan komen. Eigenlijk is het allemaal mooi. Als we maar promoveren.”

NAC begon dit seizoen uitstekend aan de competitie, maar verloor het momentum in oktober door een enorme waslijst aan corona-absenties. De Bredanaars moesten op een gegeven moment zelfs met tien jeugdspelers aantreden, waardoor de aanvankelijke voorsprong op de ranglijst al snel werd omgezet in een forse achterstand. Lange tijd leek directe promotie een onhaalbare kaart, maar inmiddels is de ploeg alweer elf wedstrijden op rij ongeslagen. Hendriks heeft dus nog nooit een profduel verloren, beaamt hij glimlachend. Hij begon met gelijke spelen tegen Jong PSV en FC Den Bosch, om vervolgens vijf overwinningen te noteren met zijn ploeg. “Na mijn debuut tegen PSV heb ik geen minuut meer gemist, dus daar ben ik heel blij mee. Toch vind ik het een te groot woord om mij het ontbrekende puzzelstukje te noemen.”

Hendriks wijst er bescheiden op dat de ploeg met Darren Maatsen, Anco Jansen, collega-Feyenoorder Marouan Azarkan en Michaël Maria nog eens vier winterversterkingen heeft gehaald. “Met elkaar zorgen we ervoor dat de concurrentie is toegenomen. Ik zie mezelf dus niet als de ontbrekende schakel ofzo, maar probeer mezelf natuurlijk wel te laten gelden.” Met succes, want in zijn eerste zeven wedstrijden haalde hij al tweemaal het Team van de Week. “Mooi, hè? Dat geeft toch wel een lekker gevoel. Ik zie het als een soort beloning voor mijn goede start. Natuurlijk ging ik met een bepaald gevoel richting deze club, maar je moet het nog maar wel laten zien. Gelukkig ben ik direct basisspeler geworden, dus nu moet ik doorpakken.”

Zijn debuutmaand in het betaalde voetbal is het volgende hoogtepunt in een carrière die hij ooit als klein jongetje startte bij ASWH. De lokale club uit zijn woonplaats Hendrik-Ido-Ambacht geldt als een kraamkamer voor clubs als Feyenoord, Sparta Rotterdam en in mindere mate Excelsior en FC Dordrecht. Toch was het laatstgenoemde ploeg die aanvankelijk aan het langste eind trok. Daarmee sloegen De Schapenkoppen een knappe slag, want op zijn vijftiende mocht Hendriks zich voor het eerst melden bij Nederland Onder-15. “Dat was wel heel bijzonder, want zo veel jeugdinternationals heeft Dordt niet gehad. Volgens mij ben ik zelfs de enige”, glundert Hendriks trots. Hij komt echter uit een Feyenoord-gezin en kon de lokroep van de Rotterdammers niet weerstaan toen zij zich in 2017 bij hem meldden.

“Het was sowieso een bijzondere tijd voor mij”, lacht hij nu. Hendriks verhaalt hoe hij met zijn status van jeugdinternational als vijftienjarige plots de gehele nationale top achter zich aan had en ook zeer aanlokkelijke aanbiedingen uit het buitenland ontving. “Ik kon naar Ajax, naar PSV, naar Feyenoord, naar Liverpool en nog een paar andere clubs. Hele grote namen voor een vijftienjarige jongen van Dordrecht, haha.” Hendriks besloot de plannen van alle geïnteresseerden aan te horen en wist in zijn hart wel dat Feyenoord de voorkeur zou krijgen boven de andere Nederlandse gegadigden. “Die club past gewoon het beste bij mij als persoon. Wel was het heel moeilijk om ‘nee’ te zeggen tegen Liverpool. Ik heb gedacht aan het avontuur, maar besloot toch te kiezen voor een relatief zekerder pad. Ik denk dat mijn kansen gunstiger zijn als ik in Nederland probeer door te breken en wil vanuit de Eredivisie hopelijk ooit een mooie vervolgstap maken.”

Op zijn vijftiende vatte hij dus het plan op om te excelleren in De Kuip en het Rat Verlegh Stadion vormt nu een welkome tussenstop. In het eerste elftal van Feyenoord heeft hij namelijk de pech dat drie van de beste spelers uit de selectie op zijn posities uit de voeten kunnen. Marcos Senesi is onomstreden aan de linkerkant van het verdedigingsduo en Ridgeciano Haps en Tyrell Malacia staan voor Hendriks in de pikorde als linksback. “Ik kan op beide posities uit de voeten, maar voel me het meest zeker in het centrum”, verduidelijkt hij. In 2018 won hij het EK Onder-17 als linksachter, terwijl hij bij de jeugdelftallen van Feyenoord vrijwel altijd in het centrum speelde, zoals nu ook bij NAC het geval is. “Toch wil ik beide posities aanhouden. Het is net waar de trainer me nodig heeft. In principe heeft hij met mij twee keuzes.”

Ramon Hendriks is een vaste waarde in de vertegenwoordigende jeugdelftallen van Oranje, met het gewonnen EK Onder-17 in 2018 als voorlopige hoogtepunt.

De 1,89 meter lange Hendriks beschikt naast een bovengemiddeld goed inzicht ook over een fantastische crosspass en een goede timing in kopduels. “Opbouwen vind ik wel een vaardigheid van mij, maar ik laat ook zien dat ik een mannetje uit kan spelen”, vult hij zelf aan. Van assistent-trainer John de Wolf heeft hij bij Feyenoord als verbeterpunt meegekregen dat hij ‘meer een beest’ moet worden. “Hij is veel met de jeugd bezig op trainingen, geeft ons allemaal goede tips. Het is super om van zo’n geweldige verdediger te kunnen leren”, meent Hendriks. “Dat neem ik nu allemaal mee naar NAC. John heeft gezegd dat ik vooral harder de duels moet aangaan. Daarom is het goed dat ik nu tegen mannen speel in de Keuken Kampioen Divisie. Door die ervaring leer ik nu om betere keuzes te maken in het veld. Ik kan en moet in alles beter, dus ik ben blij dat Feyenoord en NAC me deze kans bieden.”

De Rotterdammers besloten in januari bijna het hele team van Jong Feyenoord te verhuren. De jonge talenten konden door het stilleggen van de competitie immers geen wedstrijdritme opdoen. “Natuurlijk is het lastig dat Feyenoord zelf geen team in de Keuken Kampioen Divisie heeft en andere topteams wel”, verwijst Hendriks naar een van de grootste twistpunten rondom te club. Hij had onder gunstigere omstandigheden als captain van Jong Feyenoord al heel wat vlieguren kunnen maken op profniveau, maar beseft dat het geen zin heeft om daar wakker van te liggen. “Nu doen we die ervaring allemaal alsnog op”, pareert Hendriks, die ook meteen een mooi compliment uitdeelt aan de jeugdopleiding van Feyenoord. “Ik heb de afgelopen jaren echt ontzettend veel geleerd van al mijn coaches en het is ook niet voor niets dat er nu veel spelers instromen bij het eerste of daar tegenaan zitten.”

Met Justin Bijlow, Orkun Kökçü, Tyrell Malacia en Lutsharel Geertruida staan er inderdaad wekelijks vier jonge talenten in de basis, terwijl Leroy Fer en reserverechtsback Bart Nieuwkoop ook ooit zijn doorgestroomd uit de eigen jeugd. “Ik denk dat de basis bij ons allemaal is dat we talent koppelen aan enorm veel inzet. Dat vind ik mooi om te zien”, aldus Hendriks. Hij is vooral trots op de ontwikkeling van zijn goede vriend Geertruida. “We maken onderling veel grapjes. Hij is mijn voorbeeld en ik die van hem, zeggen we altijd. Ik vind het fantastisch om te zien hoe goed hij de laatste tijd speelt. Hij is echt belangrijk voor het team. Super mooi dat het voor hem al zo ver is en ik hoop hem natuurlijk snel te volgen. In de jeugd stonden we vaak samen in het centrum, dus het zou top zijn dat we dat later ook in het eerste kunnen doen.”

Ramon Hendriks: 'Dirk Kuyt is heel belangrijk geweest voor mij, hamerde er steeds op dat ik me moest laten gelden.'

En om het plaatje compleet te maken, zou hij ook graag ooit de aanvoerdersband dragen in De Kuip. Hendriks is geen enorme prater, maar is door zijn doen en laten wel een natuurlijke leider. “Ik kan goed overweg met veel mensen. Dat vind ik belangrijk als captain. Ook ben ik iemand die altijd voorop gaat in de strijd en in het veld laat ik me wel vaak horen. Dat hoort natuurlijk bij mijn positie, dus dat probeer ik ook bij NAC te doen.” Lachend geeft hij toe dat dat inderdaad niet voor elke negentienjarige is weggelegd, maar ook niet elke negentienjarige heeft Dirk Kuyt als jeugdtrainer gehad. “Hij is daarin heel belangrijk geweest, hamerde er steeds op dat ik me moest laten gelden. Maurice Steijn zegt nu hetzelfde omdat ik er als speler volwassener van word. En ik help de ploeg ermee, wat uiteindelijk het belangrijkst is voor mij.”

De verdediger omschrijft zijn tijdelijke ploeg als een fijne mix van jeugd en ervaring, waarin hij perfect is opgevangen. “Dat heeft indruk op mij gemaakt en ook de fans zijn ongelooflijk hier. Voor de wedstrijd tegen Almere City stonden ze bijvoorbeeld voor het stadion met allemaal vuurwerk en zo. Schitterend. Ik denk dat NAC en Feyenoord daarin wel vergelijkbaar zijn, dus hopelijk is het een voorproefje van wat me in De Kuip te wachten staat”, aldus Hendriks, die ooit ook de harten van de supporters van zijn buitenlandse droomclub Liverpool wil veroveren. “Ik denk dat de hardheid van de Premier League mij goed zou liggen en Liverpool heeft dan natuurlijk de voorkeur. Ik denk niet dat ik nog een keer ‘nee’ zou zeggen als ze zich ooit voor me melden, haha. Voor nu droom ik echter eerst van een vol stadion bij NAC. Dat hoop ik aan het einde van mijn half jaar hier nog mee te maken.”

Naam: Ramon Hendriks

Geboortedatum: 18 juli 2001

Club: NAC Breda, gehuurd van Feyenoord

Positie: centrale verdediger

Sterkte punten: inspeelpass, mandekking, leiderschap