LIVE! De loting voor de achtste finales van de Europa League

Vrijdag, 26 februari 2021 om 12:15 • Laatste update: 13:23

Daags na de returnwedstrijden in de zestiende finales van de Europa League staat de loting voor de volgende ronde al op het programma. Vanaf 13.00 uur wordt in Nyon geloot voor de achtste finales, die plaatsvinden op donderdag 11 en 18 maart. Ajax is de enige overgebleven deelnemer uit de Eredivisie. De loting is live te volgen op ESPN 1, via een livestream van de UEFA én in onderstaand liveblog.

Bij de loting is geen sprake van geplaatste en ongeplaatste teams. Clubs uit hetzelfde land kunnen elkaar voor het eerst in het toernooi treffen. De details over specifieke restricties worden vlak voor de loting door de UEFA benoemd.

De overgebleven clubs zijn: Tottenham Hotspur (Eng), Granada (Spa), Shakhtar Donetsk (Oek), Rangers (Sch), Arsenal (Eng), Molde (Noo), Villarreal (Spa), AC Milan (Ita), AS Roma (Ita), Young Boys (Zwi), Dynamo Kiev (Oek), Dinamo Zagreb (Kro), Slavia Praag (Tsj), Manchester United (Eng), Olympiacos (Gri) en Ajax (Ned).