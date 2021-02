‘Hoogst onverstandig als Promes aan zo'n dagvaarding geen gehoor geeft’

Vrijdag, 26 februari 2021 om 08:05 • Yanick Vos

Quincy Promes rondde donderdag zijn transfer van Ajax naar Spartak Moskou af, terwijl hij in Nederland verdachte is van een steekpartij. Volgens De Telegraaf hebben de Amsterdammers het financiële risico op eventuele veroordeling van de 29-jarige aanvaller volledig bij de Russen weten te leggen. Misdaadverslaggever John van den Heuvel legt uit wat zijn transfer naar Spartak betekent voor de strafzaak die nog altijd tegen hem loopt.

Dat Promes Nederland heeft verlaten voor Rusland betekent voor zijn strafzaak volgens Van den Heuvel ‘niet heel veel’. “Promes heeft een paar dagen vastgezeten en is toen vrijgelaten zonder voorwaarden. Dus hij is vrij om te gaan en staan waar hij wil”, aldus de verslaggever in een video op de website van de krant. “Hij kan dus ook gewoon getransfereerd worden naar Moskou, dat heeft geen invloed.” Volgens Van den Heuvel doet de politie nog altijd onderzoek. “Er worden nog getuigen verhoord. Het onderzoek is nog niet afgerond. Als het Openbaar Ministerie tot de conclusie komt dat er voldoende bewijs is om een strafzaak tegen hem te beginnen, dat hij voor de rechter moet komen, dan kan dat gewoon.”

Mocht Promes in Nederland voor de rechter moeten verschijnen, dan zal hij volgens Van den Heuvel een dagvaarding krijgen. “Het zou hoogst onverstandig zijn voor Quincy Promes als hij aan zo’n dagvaarding geen gehoor geeft”, zegt hij. “Want dat zou kunnen betekenen dat hij internationaal gesignaleerd wordt. Volgens mij is er geen uitleveringsverdrag met Rusland, dus er zitten wat juridische haken en ogen aan. Maar het zou natuurlijk gewoon buitengewoon dom zijn, want hij zal ook met Spartak Moskou moeten reizen in kader van Europese wedstrijden. Dan zou hij overal kunnen worden opgepakt. Dus als het zover komt denk ik dat hij zal zich keurig bij de politie in Nederland zal melden.”

Volgens Van den Heuvel neemt Spartak Moskou ‘een betrekkelijk risico’ met het aantrekken van Promes, die voor minimaal 8,5 miljoen euro en maximaal 11 miljoen euro is gekocht van Ajax. “Op het moment dat er een veroordeling uit zou komen, dan zal toch altijd gekeken worden naar hoe die straf ten uitvoer zal worden gebracht. Als het gaat om een straf ten aanzien van dienstverlening, dan zal dat zijn in een fase waarin hij bijvoorbeeld vakantie heeft. Als het een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zou zijn, dan zal dat ook ongetwijfeld plaatsvinden in een periode dat hij bijvoorbeeld vrij is van zijn club. Daar wordt over het algemeen, en niet alleen bij Promes maar ook bij andere verdachten, rekening mee gehouden.”