Tagliafico hoogst onzeker voor duel met PSV door blessure én corona

Vrijdag, 26 februari 2021 om 07:40 • Yanick Vos • Laatste update: 07:56

Nicolás Tagliafico is een groot vraagteken aan de kant van Ajax voor de wedstrijd van zondag tegen PSV. De Argentijnse linksback ontbrak donderdagavond in de wedstrijdselectie tegen Lille OSC (2-1 winst) nadat hij vorige week donderdag in de uitwedstrijd de Franse koploper geblesseerd raakte. Volgens De Telegraaf kampt hij met een heupblessure en zou hij besmet zijn met het coronavirus.

Tagliafico ontbrak afgelopen zondag al bij Ajax tegen Sparta Rotterdam (4-2 winst). Trainer Erik ten Hag liet al weten dat het herstel van de back niet loopt zoals gehoopt. Mocht hij zondag niet in actie kunnen komen, dan lijkt Daley Blind zijn logische vervanger in het Philips Stadion. De Oranje-international vulde donderdag tegen Lille en eerder in de bekerwedstrijd tegen AZ al de linksbackpositie in.

Ten Hag zag donderdag dat Tagliafico met name in de eerste helft gemist werd. “Tagliafico is defensief een heel belangrijke schakel”, zei de winnende trainer na afloop. “Maar Lille had ons ook goed gelezen en daar een oplossing voor, terwijl wij niet direct de tegenoplossing hadden. Het duurde tot de rust dat ik ze duidelijk kon maken hoe de defensieve organisatie moest staan. Daarna was het een stuk stabieler.”

Tagliafico zorgt bij Ajax doorgaans voor strijdlust, maar ook zonder de Argentijn op het veld toonde Ajax zich strijdbaar. “Ajax kan ook strijden zonder Tagliafico”, zag Ten Hag tegen de koploper van de Franse competitie. “Je kunt niet altijd goed voetballen. Als je dat niet doet, moet je op een andere manier winnen. Dat begrijpt de ploeg steeds beter.”