Franse media spreken van harde les en zagen Ajacied ‘tempo dicteren’

Vrijdag, 26 februari 2021 om 07:18 • Yanick Vos • Laatste update: 09:08

Ajax plaatste zich donderdagavond ten koste van Lille OSC voor de achtste finales van de Europa League. Na een 1-2 overwinning in Frankrijk was het team van trainer Erik ten Hag op eigen veld met 2-1 te sterk. In de Franse media wordt gesproken van een harde les voor Lille, dat in de Johan Cruijff ArenA diverse kansen liet liggen om te scoren. Gewezen wordt onder meer naar de slotfase van de eerste wedstrijd, waarin de koploper van de Ligue 1 een 1-0 voorsprong uit handen gaf.

Ajax kwam op voorsprong door een doelpunt van Davy Klaassen, waarna Yusuf Yazici een kwartier voor tijd de spanning terug in de wedstrijd bracht met een benutte strafschop. In de slotfase tekende David Neres voor de winnende treffer na een assist van Brian Brobbey. “Waar Lille dit seizoen dominant is in de Ligue 1, heeft het op het Europese toneel nog veel te leren”, schrijft L’Équipe. “LOSC zal balen van het verlies in Amsterdam, maar de club kan zich nu richten op de competitie, wat toch al de prioriteit was dit seizoen. Uit dit soort wedstrijden kan Lille alleen maar lering trekken. In de slotfase drong Lille aan, maar was het Neres die een einde maakte aan alle hoop op aangeven van Brobbey. Einde verhaal.”

RMC Sport zag Lille beter voor de dag verschijnen dan een week geleden, toen Ajax de wedstrijd controleerde: “In tegenstelling tot de wedstrijd van vorige week werd Lille in Amsterdam niet overklast en liet het een interessant optreden zien. Ajax had halverwege de wedstrijd al op een 2-0 voorsprong kunnen staan, als Devyne Rensch zijn kans had benut. Mike Maignan heeft er alles aan gedaan om Lille in leven te houden. Hij had uitstekende reddingen in huis op kansen van Davy Klaassen en David Neres. In de slotfase ging Ajax niet achteroverleunen, maar bleef het voetballen en profiteerde het van de aanvalsdrang van Lille. LOSC kan zich nu richten op de titelrace. Misschien een geluk bij een ongeluk.”

Dikke onvoldoende voor Sven Botman

France Football strooide met onvoldoendes. Sven Botman wordt beoordeeld met een vier, het laagste cijfer aan de kant van Lille. Doelman Maignan krijgt een zeven voor zijn optreden tegen Ajax, Renato Sanches een zes. “De Portugees blijft ongetwijfeld gefrustreerd achter na deze ontmoeting. Bij meerdere beslissingen van de arbitrage tegen hem kunnen vraagtekens geplaatst worden”, zo wordt naar de arbitrage gewezen. “Aan het einde van de eerste helft werd hij door Antony naar de grond geduwd in het strafschopgebied en werd hem onterecht een strafschop onthouden. Desondanks speelde Renato Sanches een solide wedstrijd. Dit optreden is veelbelovend voor de titelrace.”

Het toonaangevende Franse tijdschrijft is lovend over Dusan Tadic. De Servische aanvoerder van Ajax wordt voor zijn optreden tegen Lille beoordeeld met een zeven. “Net zoals vorige week in Lille toonde Tadic zijn technische bagage. Hij zorgde voor het beslissende voorbereidende werk bij het doelpunt van Klaassen. De voormalig aanvaller van Southampton liet opnieuw zien dat hij in staat was om het tempo te dicteren door zijn manier van spelen en spelinzicht. “Het doelpunt van Neres met het voorbereidende werk van Brobbey was er een uit het boekje.” Ook Klaassen krijgt een zeven, Ryan Gravenberch en Neres zijn de andere Ajacieden met een voldoende (zes). Op Antony na (vier) krijgen de overige Ajacieden een vijf, terwijl de Schotse scheidsrechter William Collum wordt beoordeeld met een vier.

L’Équipe zag Klaassen uitblinken. De aanvallende middenvelder wordt beoordeeld met een acht. “Hij vocht spetterende duels uit met Sanches en speelde sterk, juist in de fase waarin Lille jacht maakte op de gelijkmaker. Maignan voorkwam zijn tweede doelpunt van de avond.” Tadic krijgt een zeven voor zijn spel. “Hij was betrokken bij beide doelpunten van zijn team. Hij leverde de assist op de goal van Klaassen en vond het hoofd van Brobbey in de 88ste minuut.” Minder te spreken is de Franse sportkrant over het optreden van Ryan Gravenberch. De middenvelder krijgt net als Antony een drie. “We hadden veel verwacht van deze revelatie van Ajax. Hij had weinig invloed, zowel met als zonder de bal. Misschien heeft het te maken met zijn eerste volledige seizoen op het hoogste niveau.”

De beoordelingen van L’Équipe.

Reactie Christophe Galtier

In de Franse media wordt niet alleen de scheidsrechter bekritiseerd, maar worden ook vraagtekens gezet bij de opstelling van Christophe Galtier. Hij zag José Fonte vlak voor de wedstrijd afhaken omdat hij niet fit genoeg was. Onder meer recordaankoop Jonathan David (voor 27 miljoen euro overgenomen van AA Gent) begon op de bank. Yusuf Yazici, die teleurstelde in de heenwedstrijd, kreeg het vertrouwen. Galtier kan niets met het verwijt dat hij de wedstrijd tegen Ajax niet serieus nam. “Ik kan niet accepteren dat dat wordt gezegd. Dat is simpelweg niet waar. Van het elftal dat startte speelden er negen in het San Siro en dat was een geweldige wedstrijd (0-3 winst tegen AC Milan, red.). Ik schatte in dat David fysiek op zijn tenen liep. Ik heb bovendien Burak Yilmaz nog niet terug. De ploeg heeft vandaag gedaan wat ik van ze heb gevraagd.”

Galtier weigerde na de uitschakeling te wijzen naar de scheidsrechter. Hij hoopt dat zijn ploeg leert van de dubbele ontmoeting met Ajax. “Wat ik aan deze ronde zal blijven herinneren is dat je meer dan een goede wedstrijd moet te spelen om je te kwalificeren. Je moet goed zijn in beide wedstrijden om een kans te maken. Dat is een les die we hieruit moeten halen.” Galtier verwijt zijn ploeg een gebrek aan volwassenheid en wijst naar de slotfase. “Vorige week gaven we het weg in de laatste tien minuten. Dat waren tien dure minuten, als je kijkt naar wat het team vandaag heeft laten zien.”