Kenneth Perez doet pijnlijke constatering over PSV: ‘Dit is toch wel shocking?’

Donderdag, 25 februari 2021 om 23:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:52

Kenneth Perez en Ronald de Boer reageren na afloop van de uitschakeling van PSV in de Europa League tamelijk verbijsterd. De analisten van ESPN verbazen zich erover dat Roger Schmidt geen enkele wissel gebruikte om de 2-0 voorsprong tegen Olympiacos over de streep te trekken. De trainer van PSV bracht pas na de 2-1 van Koka in de negentigste minuut twee verse krachten. "Schiet mij maar lek", opent De Boer na afloop zijn analyse.

"Ik snap er echt helemaal niets van wat Roger Schmidt hier aan het doen was", vervolgt De Boer. "Altijd wisselen, en nu wachtte hij met ingrijpen. Je zag dat sommigen helemaal op waren: Ryan Thomas, Olivier Boscagli, en zelfs Donyell Malen. Uiteindelijk wachtte hij tot de negentigste minuut met ingrijpen, maar ja, toen lag die bal er al in." Pas na de 2-1 van Olympiakos vielen Mauro Júnior en Yorbe Vertessen in voor Thomas en Mario Götze. Door de 4-2 nederlaag in Griekenland was die stand niet genoeg voor PSV.

Perez trekt in een reactie daarop een pijnlijke conclusie over PSV. "Blijkbaar kunnen heel veel spelers van PSV geen negentig minuten spelen. Komt het juist door het wisselbeleid dat ze geen hele wedstrijd kunnen spelen? Of wisselt hij zo veel omdat hij weet dat ze geen hele wedstrijd kunnen spelen? En dan kan hij wel heel boos worden als jullie vragen stellen over de fitheid van de spelers. Maar dit is toch wel shocking? Je zag gewoon drie, vier spelers die echt met hun tong op hun schoen liepen." Perez stelt vast dat Boscagli te vermoeid was om het tegendoelpunt te voorkomen. "Hij kan nét niet met zijn man mee. Nét niet genoeg druk op de bal..."

Het gebrek aan wissels leidt tot extra verbazing bij De Boer, omdat Schmidt dit seizoen juist regelmatig zijn belangrijkste spelers vroegtijdig naar de kant haalt om ze rust te geven. "Het is zo raar dat je altijd je wissels toepast in de zeventigste minuut. En nu zie je echt gewoon dat ze helemaal stuk zitten, en dan weiger je gewoon te wisselen. Dan kun je zeggen: het was niet het juiste moment om te wisselen want die goal viel net, maar daarvoor had hij al kunnen wisselen. Ik vind dit toch wel een heel zwak moment van Schmidt."

De reactie van Roger Schmidt op de kritiek

Schmidt werd na afloop logischerwijs gevraagd naar het uitblijven van wissels. "Ik vind dat mijn spelers het goed hebben gedaan", zegt de Duitser tegenover ESPN. "Alle spelers zaten goed in de wedstrijd, ook hoe ze samenwerkten op het veld, dat ging goed. Natuurlijk waren ze een beetje vermoeid, maar ze waren ondanks dat nog steeds in staat om de wedstrijd te controleren, ook in defensief opzicht. Mijn gevoel was dat het goed was om deze spelers zolang mogelijk op het veld te laten staan."