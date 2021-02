Leverkusen ligt na zestiende finale al uit Europa League; Roma en Milan door

Donderdag, 25 februari 2021 om 22:59 • Chris Meijer • Laatste update: 00:15

De Europa League-campagne van het Bayer Leverkusen van Peter Bosz, Daley Sinkgraven, Timothy Fosu-Mensah en Jeremie Frimpong zit erop. Het Zwitserse Young Boys won in de BayArena met 0-2, nadat de heenwedstrijd vorige week al met 4-3 gewonnen was. AC Milan plaatste zich wél ternauwernood voor de achtste finales: na een 2-2 gelijkspel in de heenwedstrijd tegen Rode Ster Belgrado volstond een 1-1 remise in de return op basis van uitdoelpunten. Ook AS Roma blijft in de race voor de Europa League, nadat er afgerekend werd met SC Braga.

Bayer Leverkusen – BSC Young Boys 0-2

Het leek er nooit op dat de return even doelpuntrijk zou worden als de ontmoeting van vorige week. Toen stond het bij rust al 3-0 voor Young Boys; ditmaal waren er nauwelijks serieuze kansen in de eerste helft. Leverkusen, met Jeremie Frimpong en Daley Sinkgraven in de basis en Timothy Fosu-Mensah op de bank, was de bovenliggende partij zonder al te gevaarlijk te worden. Kort na de pauze opende Young Boys echter de score. Sinkgraven raakte de bal op de eigen helft kwijt aan Ngoumo Ngamaleu, die een diepe pass richting Elia Meschack verstuurde. Na een voorzet van de rechtsbuiten liet keeper Niklas Lomb de bal uit de hand glippen, waardoor Theoson Siebatcheu van dichtbij kon profiteren: 0-1. Leverkusen had twee goals nodig, maar het was Young Boys dat de wedstrijd definitief naar zich toe trok: in de slotfase scoorde Christian Fassnacht na een rappe counter.

AC Milan - Rode Ster Belgrado 1-1

Nadat er vorige week in Belgrado met 2-2 werd gelijkgespeeld, kende de return van het treffen met Rode Ster voor Milan een droomstart. Scheidsrechter Jesus Gil Manzano uit Spanje werd al na zes minuten spelen door de VAR naar het scherm geroepen, nadat een ogenschijnlijk kansloos schot van Rade Krunic op de hand van Marko Gobeljic terechtkwam. Franck Kessié benutte de gegeven strafschop en bracht Milan al vroeg op voorsprong. Rode Ster liet zich echter niet van de wijs brengen en deed snel van zich spreken. Nadat een doelpunt nog werd geannuleerd wegens een handsbal en El Fardou Ben Nabouhane de lat raakte, kwamen de bezoekers op gelijke hoogte.

Mirko Ivanic bediende Nabouhane, die het leer in het strafschopgebied controleerde en in de verre hoek raak schoot. Ante Rebic liet al vroeg in de wedstrijd na om Milan op voorsprong te zetten, waarna i Rossoneri tot twee keer toe goed wegkwamen bij kansen voor Ivanic en Sekou Sanogo Junior. Bij de laatste mogelijkheid verzorgde doelman Gianluigi Donnarumma een uitstekende redding. Na de tweede gele kaart van Gobeljic, slonken de kansen voor Rode Ster behoorlijk. In de 1-1 stand kwam echter geen verandering meer, mede omdat een treffer van Alexis Saelemaekers werd afgekeurd wegens buitenspel. Milan plaatst zich zo op basis van uitdoelpunten voor de laatste zestien van de Europa League.

AS Roma - SC Braga 3-1

Waar de thuisploeg, gezien het gunstige resultaat (0-2 zege) van vorige week, geen haast hadden om een doorbraak te forceren, waren de bezoekers niet in staat om door de Romeinse muur te breken. Dat bleek geen succesvolle formule voor een aantrekkelijke wedstrijd, al kwam er halverwege het eerste bedrijf toch een einde aan de impasse. Stephan El Shaarawy, die zijn basisdebuut maakte sinds zijn terugkeer bij de club, raakte met een geplaatst schot de paal, waarna Edin Dzeko op de juiste plek stond om uit de rebound de score alsnog te openen: 1-0. Op slag van rust hoopte Pedro de marge nog te verdubbelen, maar zijn schot belandde op de lat.

Roma, dat zoals gebruikelijk met Rick Karsdorp aan de aftrap stond, bleef ook na de thee, zonder onnodig met krachten te smijten, controle over de wedstrijd houden. Na een overtreding in de zestien van João Novais op Carles Pérez kreeg Lorenzo Pellegrini de mogelijkheid om uit een strafschop de 2-0 te maken, maar hij liet de buitenkans onbenut en schoot naast. Enkele minuten later maakte Pellegrini zijn fout goed door een uitstekende voorzet te bezorgen bij Carles Pérez, die vervolgens keurig afrondde: 2-0. Hoewel Braga nog de aansluitingstreffer vond door een eigen doelpunt van Bryan Cristante, was het Borja Mayoral die op aangeven van Leonardo Spinazzola de 3-1 eindstand op het scorebord zette.