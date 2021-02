Club verliest en maakt zich zorgen om Dost; rampzalige penalty van Oyarzabal

Donderdag, 25 februari 2021 om 22:55 • Laatste update: 23:04

Het Europese seizoen zit erop voor Club Brugge. Na een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Dynamo Kiev in de zestiende finale van de Europa League volgde donderdagavond een 0-1 nederlaag tegen de mede-uitstromer uit de Champions League. Manchester United remiseerde met 0-0 tegen Real Sociedad na een eerdere 0-4 zege; Leicester City ligt eruit na een 0-0 gelijkspel en een 0-2 nederlaag tegen Slavia Praag.

Club Brugge - Dynamo Kiev 0-1

De laatste Belgische hoop in de Europa League was gevestigd op de ploeg van waarnemend trainer Rik De Mil, die de honneurs waarnam door een coronabesmetting bij Philippe Clement, daar Royal Antwerp eerder op de avond na een doelpuntrijk duel uitgeschakeld werd door Rangers FC (5-2). Club, dat het nog altijd zonder de zieke Noa Lang en Stefano Denswil moest stellen, kon gezien de voordelige tussenstand Dynamo Kiev het spel laten maken. De Oekraïense formatie slaagde daar echter niet in, want tot het rustsignaal werd er geen enkel schot op doel geproduceerd. Bas Dost zorgde met een kopbal tussen de palen wel voor gevaar aan de andere kant, maar ook Blauwzwart kwam voor rust niet tot scoren.

Tien minuten na de pauze kreeg Dost opnieuw een kopkans, al kon hij doelman Georgi Bushchan niet serieus in de problemen te brengen. Kort daarna verrekte de Nederlandse spits zijn hamstring, waardoor hij zich moest laten vervangen door Youssouph Badji. Desondanks bleef Club gretig de aanval zoeken en kwam onder meer Ruud Vormer nog dicht bij een treffer. Zeven minuten voor het einde van de reguliere speeltijd kreeg de thuisploeg onverwacht het deksel op de neus. Gerson Rodrigues bediende met een fraai lobje in de zestien Viktor Tsygankov, die op zijn beurt een goede voorzet in huis had op Vitaliy Buyalskyi. Het was voor laatstgenoemde vervolgens een koud kunstje om af te ronden en de Belgen in diepe rouw te dompelen: 0-1.

Manchester United - Real Sociedad 0-0

Hoewel het tweeluik al nagenoeg beslist was, koos Ole Gunnar Solskjaer voor een sterke opstelling met vier wijzigingen ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Newcastle United (3-1 zege) van zondag: David de Gea, Harry Maguire, Luke Shaw en Marcus Rashford maakten plaats voor respectievelijk Dean Henderson, Eric Bailly, Alex Telles en Mason Greenwood. Als Real Sociedad nog enig uitzicht op een comeback had willen hebben, had een vroege penalty van Mikel Oyarzabal een doelpunt moeten opleveren. De linksbuiten schoot na een haperende aanloop echter ver naast het doel, na een overtreding van Daniel James op Andoni Gorosabel.

Halverwege de eerste helft was ook Manchester United dicht bij het openingsdoelpunt. Een gewaagde lob van Bruno Fernandes belandde op de lat. Niet veel later stuitte James in kansrijke positie op keeper Alejandro Remiro, waardoor het voor de rust bij 0-0 bleef. Vier minuten na de pauze liet Modibo Sagnan na om Real Sociedad op voorsprong te koppen, doordat hij de lat trof na een vrije trap van Ander Barrenetxea. Na ruim een uur spelen werd een doelpunt van invaller Axel Tuanzebe afgekeurd vanwege een overtreding van Victor Lindelöf op Jon Bautista die eraan voorafging. Manchester United moest daardoor genoegen nemen met een gelijkspel en is nog op drie fronten actief.

Leicester City - Slavia Praag 0-2

Leicester begon met aanvallende intenties aan de ontmoeting, die onder leiding stond van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Toch kwamen the Foxes er al vrij snel achter dat Slavia van plan was de huid duur te verkopen, want veel verder dan de schietkans van Marc Albrighton kwamen de gastheren in de eerste helft niet. Hoewel de bezoekers minder de bal hadden en er geen schot tussen de palen geplaatst werd, vond Slavia vier minuten na rust wel het cruciale uitdoelpunt. Een voorzet vanaf de rechterkant werd niet op waarde geschat door de defensie van Leicester, waardoor Lukás Provod bij de tweede paal de vrijheid kreeg om in te tikken: 0-1. De hoop van de thuisploeg op een positief eindresultaat vervloog ruim tien minuten voor tijd definitief, toen Abdallah Sima op aangeven van Peter Olayinka de 0-2 eindstand op het scorebord zette.