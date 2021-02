De mogelijke tegenstanders van Ajax in de volgende ronde Europa League

Donderdag, 25 februari 2021 om 22:51 • Jeroen van Poppel

Ajax heeft zich donderdagavond bij de laatste zestien van de Europa League gevoegd. De Amsterdammers zitten daardoor vrijdagmiddag om 13.00 uur in de kokers bij de loting voor de achtste finales. Ajax kan stuiten op grote namen als Arsenal, Tottenham Hotspur, Manchester United en AC Milan.

Bij de loting voor de komende ronde van de Europa League gelden geen restricties. Dat betekent dat er geen ploegen zijn met een geplaatste of ongeplaatste status. Bovendien kunnen teams uit hetzelfde land elkaar voor het eerst in het toernooi tegenkomen. De heenwedstrijden in de achtste finales worden gespeeld op donderdag 11 maart. Precies een week op donderdag 18 maart later volgen de returns.

De mogelijke tegenstanders van Ajax:

Tottenham Hotspur

Granada

Shakhtar Donetsk

Rangers

Arsenal

Molde FK

Villarreal

AC Milan

AS Roma

Young Boys

Dynamo Kiev

Dinamo Zagreb

Slavia Praag

Manchester United

Olympiacos