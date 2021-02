Ahmed Hassan dompelt PSV twee minuten voor tijd in rouw

Donderdag, 25 februari 2021 om 22:50 • Chris Meijer • Laatste update: 23:05

Olympiacos heeft zich ten koste van PSV geplaatst voor de achtste finale van de Europa League. De Eindhovenaren gingen tot minuut 88 met 2-0 aan de leiding door twee doelpunten van Eran Zahavi in de eerste helft, wat voldoende zou zijn om een 4-2 nederlaag in de heenwedstrijd weg te poetsen. Een doelpunt van invaller Ahmed Hassan in de 88e minuut dompelde PSV echter in diepe rouw en bezorgde de Grieken door een 2-1 overwinning een plek in de volgende ronde.

Evenals afgelopen zondag tegen Vitesse (3-1 overwinning) bracht PSV-trainer Roger Schmidt een formatie met op papier vijf verdedigers binnen de lijnen. Ibrahim Sangaré ontbrak, waardoor Pablo Rosario, Mario Götze en Ryan Thomas het middenveld vormden. PSV kende een goede start van het duel en liet zich al snel zien, toen Zahavi na een actie van Donyell Malen over schoot. De eerste mogelijkheid voor de bezoekers was voor Youssef El-Arabi, wiens kopbal doelman Yvon Mvogo niet in de problemen bracht.

De eerste grote kans deed zich aan de andere kant op, toen Malen opdook in het strafschopgebied. Een perfecte sliding van Ousseynou Ba voorkwam dat het schot van de spits richting het doel van Olympiacos ging. Toch kwam PSV al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Met 23 minuten op de klok kopte Zahavi raak vanuit een hoekschop van Thomas, mede doordat doelman José Sá er niet goed uitzag. PSV ging nadrukkelijk op zoek naar het doelpunt dat virtueel een plek in de volgende ronde zou opleveren, maar kon na een halfuur spelen ook opgelucht ademhalen toen een schot van Bruma maar net naast ging.

Op slag van rust slaagde PSV erin om de marge te verdubbelen, nadat scheidsrechter Clément Turpin een vrije trap gaf op een meter of vijf buiten het strafschopgebied. Zahavi krulde de bal fenomenaal over de muur in de linkerkruising achter Sá. Olympiacos ging in het begin van de tweede helft direct op zoek naar een snel doelpunt, wat bijna lukte. Na een actief over de rechterflank vond Bruma bij de tweede paal Mady Camara, wiens inzet buiten het bereik van Mvogo op de paal belandde. De rebound werd vervolgens door Nick Viergever van de lijn gehaald.

Doordat Olympiacos meer druk naar voren moest zetten, kreeg PSV ruimte in de omschakeling. Met 66 minuten op de klok zorgde Max met een schot voor gevaar, maar zijn poging ging naast. Tien minuten later kwam de thuisploeg goed weg. Na een overtreding op Bruma kreeg Olympiacos een vrije trap, op ongeveer dezelfde positie als van waaruit Zahavi mocht aanleggen in de eerste helft. Kostantinos Fortounis plaatste de bal vervolgens op de lat boven Mvogo.

Vervolgens raakte ook Malen het houtwerk, toen zijn schot de paal raakte. Het leek er lang op dat PSV in ieder in verdedigend opzicht stand zou houden, maar in minuut 88 ging het toch mis. Mvogo kon aanvankelijk nog redding brengen op een kopbal. De ingevallen Hassan was Max én Mvogo daarna echter te snel af en plaatste de bal in de rechterkruising.