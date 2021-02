Botman teleurgesteld: ‘Dan zie je dat Blind het expres doet, hij kijkt naar me’

Donderdag, 25 februari 2021 om 22:24 • Chris Meijer • Laatste update: 22:35

Sven Botman is van mening dat er voorafgaand aan de openingstreffer tijdens het Europa League-duel tussen Ajax en Lille OSC (2-1) door Daley Blind een overtreding op hem werd gemaakt. Mede doordat de ex-Ajacied naar de grond ging, kon Davy Klaassen vanuit een vrije trap van Dusan Tadic de 1-0 tegen de touwen koppen. Blind is overigens van mening dat er geen overtreding voorafging aan het eerste Ajax-doelpunt van de avond.

Botman komt tot de conclusie dat de twee tegendoelpunten in de heenwedstrijd, die Ajax met 1-2 won, Lille nu pijn doen. Hij krijgt voor de camera van ESPN de vraag of het moment voorafgaand aan het doelpunt van Klaassen ook pijn doet. “Dat doet geen pijn, maar ik denk dat het genoeg is voor een overtreding. Ik bedoel: als je de herhaling ziet, zie je dat hij het expres doet. Hij kijkt naar mij, dus volgens mij is het gewoon een overtreding. De scheidsrechter (William Collum, red.) liet veel doorgaan. Aan de andere kant was er ook een overtreding in het strafschopgebied. Vorige week was er net zo'n discutabel moment en krijgt Ajax wel een penalty. Het viel wat dat betreft een beetje de kant van Ajax op. Maar uiteindelijk is het jammer en is de conclusie dat we het vorige week hebben laten liggen.”

In de lezing van Botman kan Blind zich in gesprek met ESPN niet vinden. “Volgens mij liep hij tegen mij aan, maar ik ben vaak in de gym geweest de laatste tijd, misschien dat dat het is”, grapt Blind. “Nee nee, ik weet het niet. Volgens mij deed ik niet zo heel veel, ik ving hem volgens mij alleen op. Hij ging heel makkelijk naar de grond en volgens mij had de scheidsrechter het goed gezien dat het geen vrije trap was. Of Botman nog wat zei? Nee, ik hoorde hem alleen schreeuwen. En ik ben niet iemand die het er dan achteraf nog in gaat wrijven bij hem.”

Klaassen zegt weinig te hebben meegekregen van het duel tussen Blind en Botman. “Het enige lastige was de schijntrap van Dusan”, zo reageert de middenvelder op zijn doelpunt, terwijl hij wijst op het feit dat Tadic eerst even inhield bij het nemen van de vrije trap. David Neres verzorgde uiteindelijk de winnende treffer, nadat Yusuf Yazici vanuit een strafschop de gelijkmaker had aangetekend. “Ik was namelijk op weg naar de tweede paal, maar toen moest ik weer even opnieuw positie kiezen. Ik zag Botman wel op de grond liggen, maar ik kreeg het verder niet echt mee.”