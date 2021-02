Perez ziet grote uitblinker naast Zahavi: ‘Iemand die het spel versnelt’

Donderdag, 25 februari 2021 om 21:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:21

PSV staat bij rust met één been in de volgende ronde van de Europa League. De ploeg van trainer Roger Schmidt is tegen Olympiacos op een 2-0 voorsprong gekomen dankzij twee doelpunten van Eran Zahavi. Kenneth Perez looft in de rust de keuze van Schmidt om Olivier Boscagli door te schuiven vanuit de verdediging naar het middenveld. De heenwedstrijd eindigde overigens in een 4-2 zege voor de Grieken.

De Eindhovenaren leken voorafgaand opnieuw met vijf verdedigers te gaan spelen, maar Boscagli is getransformeerd tot middenvelder. De Fransman vervangt de geschorste Ibrahim Sangaré en doet dat volgens Perez naar behoren. "Waarom het goed loopt? Een open deur, maar een voetballer in plaats van een beul op het middenveld", glimlacht Perez. "Nou ja, hoe je het wendt of keert: Boscagli voegt wel wat meer toe. Bij de tweede goal is hij ook degene die indribbelt en iets probeert te creëren." Daarmee versierde PSV een hoekschop, die uiteindelijk leidde tot een rake kopbal van Zahavi.

WAT EEN GOAL! Eran Zahavi is de grote man bij PSV vanavond. De Israëliër schiet een vrije trap fenomenaal binnen voor de ploeg van Roger Schmidt. Als het zo blijft, dan zijn de Eindhovenaren door naar de volgende ronde! #RTL7 #psvoly #UEL pic.twitter.com/4CuY9WtqhN — VTBL ? (@vtbl) February 25, 2021

Perez benoemt de goede punten van Boscagli. "In zijn passing is hij goed. Ik blijf erbij: hoe je het wendt of keert, je hebt ook gewoon voetbal nodig op het middenveld, iemand die het spel versnelt of net die pass geeft, net die ene pass geeft waardoor de spits net iets meer tijd krijgt. Boscagli heeft voetbalintelligentie en dat heeft Sangaré, die er normaal staat, niet."

Ronald de Boer zag PSV voorzichtig beginnen aan de eerste helft. "Ik had het gevoel dat Olympiacos twee goals goed moest maken. Daarna kwam PSV er goed in. Twee hele goede goals. Een geweldige vrije trap. Zahavi laat weer zien waarvoor hij gekomen is." De tweede goal was van grote schoonheid. Daarbij trapte Zahavi een vrije trap vanaf de rand van de zestien hard in de kruising.