Ajax vecht zich op moeilijke avond naar volgende ronde van Europa League

Donderdag, 25 februari 2021 om 20:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:00

Ajax heeft donderdagavond de achtste finale van de Europa League bereikt. De Amsterdammers speelden tegen Lille OSC een moeizame wedstrijd, waarin de ploeg van Erik ten Hag nooit het gevoel van controle zal hebben gehad. Door een vroege goal van Klaassen en een late van David Neres stond aan het einde van de wedstrijd toch een 2-1 zege op het scorebord. Tussendoor had Yusuf Yazici het spannend gemaakt door een strafschop binnen te schieten.

Lille maakte vanaf de start duidelijk met aanvallende intenties naar Amsterdam te zijn gekomen. Timothy Weah brak al in de vierde minuut door richting Maarten Stekelenburg. De spits wilde breed leggen op Jonathan Ikoné, maar zag die bal weggeduwd worden door Stekelenburg. In de nastoot werd het schot van afstand van Xeka van de lijn gehaald door Lisandro Martínez. Ajax stond in de openingsfase onder druk, maar kwam na een kwartier uit het niets tot scoren. Een vrije trap van Dusan Tadic werd in grote vrijheid binnengekopt door Davy Klaassen: 1-0.

Na het doelpunt volgde opnieuw een sterke fase van Lille, waarin Weah de bal in alle vrijheid net langs de paal krulde. Na een klein half uur leek Ajax wat meer controle te krijgen en volgde een grote kans voor Devyne Rensch, die na een prachtige dubbele een-twee met Klaassen van dichtbij op doelman Mike Maignan stuitte. Een inschattingsfout van Martínez leidde er op slag van rust toe dat Weah aan de overzijde doorbrak. De Amerikaan wilde vanaf de achterlijn terugleggen, maar zag zijn pass onderschept worden door Jurriën Timber. Daarna kwam Ajax ook nog goed weg toen Antony niet bestraft werd voor het in de rug lopen van Renato Sanches, die net het strafschopgebied was betreden.

Ook na rust kwam Ajax niet sterk uit de kleedkamers. Lille kreeg schietkansen voor achtereenvolgens Bamba, Xeka en Weah, maar elke keer kon Stekelenburg eenvoudig redden. Tussendoor dook Ajax in de tegenstoot gevaarlijk op. Een misverstand tussen Domagoj Bradaric en zijn doelman Maignan zorgde ervoor dat Antony een poging op het lege doel ondernam, die voorlangs dwarrelde. Lille bleef aandringen, maar de beste kansen waren voor Ajax. Invaller Brian Brobbey tikte de bal slim door naar Tadic, die in grote vrijheid een te slap lobje produceerde. Een minuut later passte Brobbey de bal naar Klaassen, die met de borst dacht te scoren, maar buiten de prachtige reflex van Maignan had gerekend.

Lille had Jonathan David inmiddels in het veld gebracht, die een kwartier voor tijd een penalty kreeg voor een tamelijk onnodige duw in de rug van Martínez. De strafschop werd hard binnengeschoten door Yusuf Yazici: 1-1. Klaassen had het treffen daarna op slot kunnen gooien, maar stuitte van dichtbij op het blok van Sven Botman. Ajax stond onder grote druk, maar sloeg in de tegenstoot toe. Tadic bracht de bal vanaf links hoog in, die door Brobbey bij de tweede paal werd teruggekopt en door Neres van dichtbij werd binnengelopen: 2-1.