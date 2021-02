Daniël de Ridder gooide roer volledig om na voetbalcarrière: ‘Een bevrijding’

Donderdag, 25 februari 2021 om 20:24

Daniël de Ridder speelde voor onder meer Ajax, Celta de Vigo en sc Heerenveen en was na zijn carrière nog een tijdje analist voor de NOS, maar besloot het roer in 2018 volledig om te gooien. De 36-jarige oud-aanvaller studeert tegenwoordig rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. In een interview met NRC Handelsblad noemt De Ridder die carrièreswitch een ‘bevrijding’.

De Ridder zette in 2015 bij SC Cambuur een punt achter zijn actieve loopbaan, die hem verder langs achtereenvolgens Ajax, Celta de Vigo, Birmingham City, Wigan Athletic, Hapoel Tel Aviv, Grasshoppers, sc Heerenveen en RKC Waalwijk voerde en tevens dertig interlands voor Jong Oranje bracht. Aanvankelijk bleef het jeugdproduct van Ajax in de voetbalwereld actief, door als analist bij de NOS aan de slag te gaan en een tijdje mee te lopen als trainer bij de vrouwentak van de Amsterdammers.

“Het klinkt een beetje neerbuigend, maar het is toch ook tragisch als je je hele leven in dezelfde omgeving blijft hangen, dat je als voetballer klaar bent met je carrière en dan de rest van je leven over voetbal gaat praten in tv-programma’s. Althans, zo denk ik erover”, geeft De Ridder te kennen. Hij noemt het ‘zonde’ om een heel leven met één ding bezig te zijn. “Dat had mij ook kunnen overkomen, het is ook gemakkelijk en comfortabel. Maar het heeft wel een bepaalde tragiek, toch?”

De oud-aanvaller concludeert dat zijn ‘hele identiteit’ vervlochten was met het voetbal, toen hij op 31-jarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan zetten. “Het is zwaar om dat achter je te laten. Ik ben bijvoorbeeld ook dingen gaan doen op tv, maar dan blijf je in dat wereldje hangen, terwijl je een mooie gelegenheid hebt om iets compleet anders te doen. Toen ik begon met studeren voelde het als een nieuw begin, alsof ik in een andere wereld was terechtgekomen. Het zorgde ervoor dat ik afscheid kon nemen van dat andere deel van m’n leven. In dat opzicht is het een bevrijding.”

Tijdens zijn loopbaan dacht De Ridder al aan een studie, maar doordat hij als een 'nomade' leefde was hij nooit ergens lang genoeg om naar de universiteit te gaan. “Dat had ik wel moeten doen, het is goed voor mij om niet alleen maar met één ding bezig te zijn”, zegt De Ridder. Hij wil na zijn studie aan de slag als advocaat, maar weet nog niet in welke vorm. “Ik ga niet bij een groot advocatenkantoor vijf dagen per week keihard knallen. Ik zou een ander traject ambiëren dan ‘normale’ studenten, maar ik wil graag hard werken om het vak te leren. Het zou ook kunnen dat ik na m’n studie besluit dat ik geen advocaat wil worden, maar een bedrijf begin en m’n juridische kennis gebruik als achtergrond.”