‘Absolute grootmacht wil Barcelona en Inter aftroeven in strijd om Wijnaldum’

Donderdag, 25 februari 2021 om 19:26 • Chris Meijer • Laatste update: 19:28

Het is momenteel de vraag waar de toekomst van Georginio Wijnaldum ligt. De dertigjarige middenvelder is bij Liverpool nog altijd in het bezit van een aflopende verbintenis, ondanks dat de Engelse grootmacht de afgelopen tijd meerdere pogingen heeft ondernomen om hem langer aan zich te binden. Le Parisien schrijft dat Paris Saint-Germain zich nu ook heeft gemengd in de strijd om Wijnaldum.

Het is inmiddels alweer een tijdje stil rond de contractsituatie van Wijnaldum. De Liverpool Echo schreef eind december dat de middenvelder wel wilde verlengen op Anfield, maar wel tegen een salaris dat past bij zijn key role binnen de selectie. Manager Jürgen Klopp zou er intern op hebben aangedrongen dat alles op alles moet worden gezet om te verlengen met Wijnaldum. De Duitse oefenmeester denkt dat het eenvoudiger is om te verlengen met de middenvelder dan een vervanger te vinden.

Toch zijn Liverpool en de entourage van Wijnaldum er na maanden van onderhandelingen nog altijd niet uitgekomen. Vanaf 1 januari mag de zeventigvoudig Oranje-international officieel onderhandelen met andere clubs en het heeft er alle schijn van dat zijn naam nu langzamerhand bij steeds meer clubs op de radar verschijnt. Le Parisien schrijft dat PSG reeds contact heeft opgenomen met de entourage van Wijnaldum om tot een overeenkomst te komen. Mocht Wijnaldum de overstap naar Parijs maken, lijkt hij de concurrentie aan te moeten met onder meer Marco Verratti, Ander Herrera, Danilo Pereira, Idrissa Gueye, Leandro Paredes en Rafinha Alcântara.

De afgelopen maanden werd Wijnaldum eveneens in verband gebracht met Internazionale en Barcelona. De Catalanen waren afgelopen zomer na het aantreden van Ronald Koeman als trainer al nadrukkelijk in de markt voor de middenvelder én Oranje-collega Memphis Depay, maar van een overstap naar Spanje kwam het toen voor hen allebei nog niet. Wijnaldum, in 2016 voor 27,5 miljoen euro overgenomen van Newcastle United, is dit seizoen normaal gezien basisspeler bij Liverpool en speelde reeds 35 officiële wedstrijden in alle competities, waarin hij 3 doelpunten verzorgde.