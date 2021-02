Galatasaray krijgt na 15 keer aandringen toch 500.000 euro voor Amrabat

Donderdag, 25 februari 2021 om 19:19 • Dominic Mostert

Málaga moet een bedrag van 500.000 euro betalen aan Galatasaray, zo heeft sporttribunaal CAS besloten. De betaling houdt verband met de overgang van Nordin Amrabat van Turkije naar Spanje in 2015. Málaga hield zich niet aan een afspraak die beide clubs maakten ten tijde van de transfer, waarna een juridisch steekspel tussen de clubs ontstond.

Amrabat, sinds 2018 speler van Al-Nassr in Saudi-Arabië, werd eerst anderhalf seizoen verhuurd aan Málaga, voordat hij voor een bedrag van 3,5 miljoen euro definitief overstapte. Beide clubs spraken toen met elkaar af om een onderlinge oefenwedstrijd te spelen, maar Málaga hield zich niet aan die afspraak. Galatasaray zou liefst vijftien keer hebben aangedrongen bij de club uit Andalusië, maar kreeg steeds geen gehoor. Daarom besloot men tot een gang naar het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS), het hoogste sporttribunaal.

Het is niet bekend waarom Málaga weigerde de oefenwedstrijd te spelen. De uitspraak van het CAS is slechts bekend geworden door een interview met José María Muñoz, de president van Málaga. Hij geeft donderdag tijdens een persconferentie aan dat Málaga sinds zijn aantreden, een jaar geleden, twee miljoen euro heeft moeten betalen als gevolg van diverse claims, waarvan de laatste '48 uur geleden' werd gedaan via het CAS. Amabat stond uiteindelijk slechts één seizoen onder contract bij Málaga, de huidige nummer twaalf van LaLiga2.