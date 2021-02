Politie heropent zaak tegen Jérôme Boateng na lijkschouwing bij ex-vriendin

Donderdag, 25 februari 2021 om 18:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:15

De Duitse politie heropent een onderzoek dat draait om de vermeende mishandeling door Jérôme Boateng van zijn inmiddels overleden ex-vriendin Kasia Lenhardt, zo meldt onder meer Die Zeit. De 32-jarige centrumverdediger wordt ervan verdacht in 2019 de oorlel van Lenhardt opzettelijk te hebben gescheurd.

De zaak staat los van het overlijden van Lenhardt. Het 25-jarige model pleegde op 9 februari zelfmoord. In Duitsland rezen de laatste weken twijfels over de verdachte dood van Lenhardt, maar het parket van Berlijn stelt op basis van de autopsie vast dat er geen aanwijzingen zijn voor moord. BILD vroeg de openbaar aanklager van Berlijn en Boateng om een reactie, maar zij wilden niet reageren.

Boateng was tot een week voor haar dood samen met Lenhardt. Op 3 oktober 2019 zou de verdediger van Bayern München in een ruzie de oorlel van zijn toenmalige vriendin hebben gescheurd. Daar werd in december 2019 al een onderzoek naar geopend, maar dat werd een half jaar later stilgelegd. Lenhardt trok destijds haar belastende verklaringen tegen Boateng in.

Hoewel de autopsie heeft uitgewezen dat Lenhardt niet vermoord is, heeft de lijkschouwing nieuwe informatie opgeleverd over het vermeende incident uit 2019. Volgens BILD zijn oude verwondingen aan het oor van Lenhardt aan het licht gekomen. Ook op internet doken eerder foto's op waarop een gescheurde oorlel van de vrouw zichtbaar zou zijn.

Boateng maakte begin februari zelf bekend dat hij geen relatie meer had met Lenhardt. Dat was een week voor haar dood en kort nadat het Duitse model, met alcohol in haar bloed, een auto-ongeluk had veroorzaakt. In de verklaring liet de verdediger weten 'dat het tijd was om verantwoordelijkheid te nemen'. "Zoals bekend is in de media, heb ik mijn relatie met Kasia Lenhardt stopgezet. Onze wegen zijn vanaf nu gescheiden en hoewel het zeer spijtig is, is het de beste keuze voor mij en mijn familie", aldus Boateng.