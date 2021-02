TOTO's tips: Zet Ajax reuzenstap in titelrace en haakt PSV definitief af?

Zaterdag, 27 februari 2021 om 13:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 16:57

Nog geen drie volle dagen na de Europa League-duels van PSV en Ajax staat de volgende topwedstrijd voor de twee sterkste clubs van Nederland alweer op het programma. Een Super Sunday met twee prachtige affiches, waarvan de eerste het treffen tussen PSV en Ajax in Eindhoven is. De situatie bij beide clubs is als dag en nacht. Is Ajax niet te lang in het feestgedruis blijven hangen na de plaatsing voor de volgende ronde, en kan PSV de rug rechten na de pijnlijke uitschakeling in de Europa League? Blik samen met TOTO vooruit op Eredivisie-topper, die misschien wel beslissend kan zijn in de strijd om het kampioenschap.

Bij een overwinning op PSV slaat Ajax een gat van negen punten met de Eindhovenaren en lijkt de titelstrijd, met zelfs nog een wedstrijd tegoed voor de Amsterdamse club, beslist. Maar dan moet de ploeg van trainer Erik ten Hag dus wel winnen in het Philips Stadion, iets dat Ajax in competitieverband niet lukte sinds 20 maart 2016. PSV is ongeslagen in de vier thuisduels met Ajax in de Eredivisie nadien (drie zeges en één gelijkspel) en kreeg in deze reeks slechts één tegengoal te verwerken, tijdens de ontmoeting in het vorige seizoen (1-1). Ajax heeft het dus traditioneel erg lastig op bezoek bij PSV in Eindhoven.

Het is ondertussen algemeen bekend dat PSV al lang geen binnenlandse topwedstrijd meer wist te winnen. Hiervoor moeten we zelfs terug naar december 2018. Destijds won PSV op eigen veld van AZ (3-1). Sindsdien won de Eindhovense club geen van de elf Eredivisie-duels met Ajax, AZ of Feyenoord (vier gelijke spelen en zeven nederlagen). Toch lijkt een overwinning van PSV in een topper niet ver weg, want in de maand januari was PSV het team dat in de onderlinge ontmoetingen tussen de clubs in de top vier de meeste doelpogingen (38) liet noteren en de meeste schoten op doel loste (16). Daarna was PSV de ploeg die de minste schoten (23) en schoten op het eigen doel (13) te verwerken kreeg. Weet Ajax zich daar zondag goed tegen te wapenen?

PSV - Ajax is naast een absolute topper ook bij uitstek een duel der scherpschutters. PSV’ers Donyell Malen en Eran Zahavi scoorden dit kalenderjaar respectievelijk zeven en vijf keer in de Eredivisie, iets dat alleen VVV-Venlo-aanvaller Georgios Giakoumakis beter deed dan het tweetal (twaalf doelpunten). Aan Ajax-zijde is Sébastien Haller de Eredivisie-topscorer van 2021. Hij scoorde dit jaar net zo vaak in de competitie als Zahavi (vijf keer). De Franse Ajacied zal in ieder geval uitgerust aan de ontmoeting in Eindhoven beginnen, omdat hij vanwege een fout bij de inschrijving niet kan uitkomen in de Europa League. Daarentegen heeft Zahavi donderdag tegen Olympiacos laten zien dat hij een goalgetter pur sang is. De Israëliër wordt zondag bij een treffer de eerste PSV’er met drie goals tegen Ajax in één Eredivisie-seizoen sinds Jeremain Lens in de jaargang 2012/13, en de eerste speler met die prestatie in één seizoen sinds Lucas Moura in 2018/19. De Braziliaanse middenvelder scoorde driemaal voor Tottenham Hotspur tegen Ajax in de halve finale van de Champions League.

