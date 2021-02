Touzani raakte door Nouri bevriend met De Jong: ‘Hij durfde niet te gaan’

Donderdag, 25 februari 2021 om 16:10 • Laatste update: 17:27

Sinds Abdelhak Nouri door hartfalen onwel werd en daar blijvende hersenschade aan overhield, is Soufiane Touzani steeds beter bevriend geraakt met Frenkie de Jong. De twee kwamen elkaar vaak tegen bij de familie Nouri, waar ook Donny van de Beek veelvuldig te vinden is. Touzani merkt in het programma Recht uit Rotterdam op dat spelers als De Jong en Hakim Ziyech het lastig vonden om in de beginperiode bij Nouri langs te gaan.

Touzani had altijd goed contact met Nouri en ging geregeld langs om de familie van de getroffen middenvelder een hart onder de riem te steken. “Voor de familie is het heel zwaar. Vooral voor de moeder en vader. Maar ze zijn heel sterk. Ik denk dat er niet veel ouders zijn die het zo kunnen opvangen.” Zelf had Touzani het ook niet altijd gemakkelijk. “Als ik er vind ik het heel moeilijk om hem te zien. Als ik weg ben, kan ik het best goed uitschakelen. Daar heb ik geluk mee.”

Soufiane Touzani: ‘Zoiets is in de Marokkaanse cultuur echt not done’

De straatvoetballer refereert aan De Jong, die het lastig vond om in de beginperiode langs te gaan bij Nouri. “Hoe ik met Nouri ben, is hij ook. Dan kom je elkaar tegen en krijg je een nieuwe vriendschap. Frenkie is een van de jongens waar ik het beste contact mee heb”, gaat Touzani verder. “Hij durfde in het begin niet te gaan, net als Ziyech. Als je in de beginfase niet gaat, maak je de drempel ook steeds groter. Sinds Frenkie is geweest, moet hij hem altijd even zien als hij hier is. Het is beter om wel wat te doen dan niks.”

Vlak voordat het noodlot toesloeg bij Nouri, deed hij een belofte aan Touzani. “Hij zei altijd: ‘Als ik later bij Real Madrid of Barcelona voetbal, ga ik alle bekende spelers voor jou regelen om te interviewen.’ Dat zei hij helemaal uit zichzelf. Twee maanden nadat het gebeurde met Nouri, alsof het zo moest zijn, stond ik bij Cristiano Ronaldo in de achtertuin. Zoiets is ongrijpbaar. Johan zou zeggen: ‘Toeval is logisch.’”