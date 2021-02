Dick van Egmond verklaart: ‘Op tv zijn dingen slecht in beeld gebracht’

Donderdag, 25 februari 2021 om 15:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:16

Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond heeft het daags na de beladen wedstrijd tussen Willem II en ADO Den Haag (1-1) opgenomen voor Siemen Mulder. De arbiter van dienst was veruit de meest besproken man op het veld na een aantal discutabele beslissingen. Volgens Van Egmond komt dat vooral doordat de kijker thuis niet altijd te zien krijgt wat de VAR ziet. De coördinator scheidsrechterszaken laat het dan ook niet na om zijn collega bij te staan.

In de negentiende minuut dacht Willem II op voorsprong te komen na een rake kopbal van Wesley Spieringhs uit een hoekschop. Het doelpunt werd echter afgekeurd door Mulder, die een lichte duw van Kwasi Wriedt op doelman Martin Fraisl bestrafte. Op de beelden van de VAR is te zien dat de aanvaller van Willem II wel degelijk duwt in de richting van Fraisl. “Op televisie zijn dingen slecht in beeld gebracht”, vertelt Van Egmond tegenover de NOS. “De VAR kijkt altijd mee bij cruciale beslissingen. En die kan de scheidsrechter altijd even naar de kant roepen als de situatie toch heel anders blijkt te zijn dan in eerste instantie is beoordeeld.”

Later in de eerste helft brak Ricardo Kishna door, waarna de aanvaller van ADO van achteren werd geraakt door Sebastian Holmén, maar Mulder vond het geen penalty waard. De arbiter gaf Tomislav Gomelt op slag van rust wel rood, nadat de middenvelder van ADO uit frustratie Wriedt neer schopte, zonder intentie om de bal te spelen. Na rust kreeg Willem II een discutabele strafschop en moest de thuisploeg met tien man verder na een tweede gele kaart voor Jordens Peters. "Als ik héél eerlijk ben vind ik vooral de eerste gele kaart voor Peters net iets te zwaar. En daar hoorde je na afloop dan weer niemand over.”

Dat de beelden van de VAR niet ook voor de kijkers thuis te zien zijn, heeft te maken met uitzendrechten. De kritiek op Mulder vindt Van Egmond daarom vaak onterecht. “Veel van onze toppers zitten nu in het buitenland voor Europese duels. Maar Siemen is ook een topper, die al jaren op het hoogste niveau fluit.” Mulder zorgde er met zijn beslissingen wel voor dat er woensdagavond een unicum plaatsvond. Beide ploegen kregen namelijk een rode kaart en een strafschop, wat in december 2014 voor het laatst voorkwam in de Eredivisie bij de wedstrijd tussen FC Groningen en sc Heerenveen (1-1).