‘Barcelona betaalde zaakwaarnemer enorme miskoop tien miljoen euro’

Donderdag, 25 februari 2021 om 14:22 • Laatste update: 14:32

Alsof het verblijf van Malcom bij Barcelona nog niet teleurstellend genoeg was, maakte Cadena Ser donderdag bekend dat de Spaanse grootmacht tien miljoen euro heeft betaald aan de zaakwaarnemer van de Braziliaan om zijn handtekening veilig te stellen. Malcom werd in de zomer van 2019 voor 41 miljoen euro naar Barcelona gehaald, maar ruilde Camp Nou een jaar later na een teleurstellend seizoen in voor een avontuur bij Zenit Sint-Petersburg.

Malcom stond in de zomer van 2018 op het punt om de overstap te maken van Girondins Bordeaux naar AS Roma, maar een dag nadat de Italiaanse club bekendmaakte een deal te hebben met de aanvaller, mengde Barcelona zich in de strijd. Toenmalig president Josep Bartomeu zou samen met een aantal andere bestuurders binnen de club een document hebben ondertekend waarin zaakwaarnemer Maria Minguella Pimentel tien miljoen euro werd toegezegd, in ruil voor de handtekening van zijn cliënt.

“De deal was rond en we hebben toestemming gekregen om de speler naar Rome te laten reizen voor een medische keuring”, vertelde toenmalig directeur Monchi van Roma destijds. “Er was een vliegtuig geboekt dat om negen uur ’s avonds zou vertrekken en om elf uur aan zou komen. Hierdoor waren we gerustgesteld en zeker van onze zaak.” Voor Roma restte niks anders dan de situatie te accepteren. Malcom lichtte niet lang na zijn overgang naar Barcelona toe inderdaad dichtbij een transfer naar de Italianen geweest te zijn.

Malcom maakte diepe indruk in de Ligue 1 en de clubs stonden in de rij toen het seizoen 2017/18 ten einde was. Voor 41 miljoen euro kwam de buitenspeler naar Barcelona, waar hem een grote toekomst werd voorspeld. Het liep anders, want het seizoen 2018/19 viel zwaar tegen. Met Lionel Messi had hij immers een stevige concurrent op de rechterflank. In de competitie kwam hij niet verder dan zes wedstrijden, waardoor zijn verblijf uitliep op een grote teleurstelling. Na een jaar gingen beide partijen uit elkaar. Zenit verloste hem vervolgens uit zijn lijden door hem voor veertig miljloen euro naar Rusland te halen.