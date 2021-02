‘Uiteindelijk heeft het gedoe met ‘kutkeeper’ mij juist veel goeds opgeleverd’

De naam van Eric Meijers doet sinds september 2018 bij heel veel Nederlanders een belletje rinkelen. De 57-jarige oefenmeester, tegenwoordig in dienst van tweededivionist Spakenburg, verwierf landelijke bekendheid door een documentaire over Achilles’29, waarin te zien was hoe hij Robbert te Loeke uitmaakte voor het inmiddels fameuze ‘kutkeeper’. Voetbalzone zocht Meijers op om met hem te praten over dit incident, zijn huidige club Spakenburg, de kwestie rond Ajax-doelman André Onana en de vraag wie er komende zomer tijdens het EK onder de lat moet staan bij het Nederlands elftal.

Er gaat geen dag voorbij dat Meijers niet herinnerd wordt aan het woord ‘kutkeeper’. Alleen al omdat hij in zijn eigen museum verschillende relikwieën heeft die in de jaren erna werden gemaakt als verwijzing naar de inmiddels fameuze passage in de documentaire over Achilles’29. “Ja, het is aan de ene kant heel jammer. Want je wil bekend worden door je prestaties. Dit is ook een prestatie die ik geleverd heb”, lacht Meijers. In het bewuste fragment is te zien hoe Meijers zijn doelman Te Loeke herhaaldelijk ‘kutkeeper’ noemt. In dezelfde passage valt hij eveneens uit tegen een journalist van de Gelderlander, die hij bestempelt als ‘kutkrant’.

“Ook toen speelde ik geen toneel. Ik denk dat de mensen dat zien. Ik heb anderhalf jaar een zender op mijn borst gehad, dan vergeet je soms weleens dingen. We hadden de afspraak gemaakt dat ze niet in de kleedkamer kwamen. Dat gebeurde tien van de tien keer niet. Maar voordat je het in de gaten hebt, staan ze aan de rand van de kleedkamer. Dat interesseert je dan niet meer, dan ben je met andere dingen bezig. Toen escaleerde het enorm. Dat was het gevolg van de druk waar je op dat moment in werkt”, zo blikt Meijers terug. Achilles’29 degradeerde in 2017 uit de Keuken Kampioen Divisie. “Dat met die keeper was niet verstandig. Alleen het kwam wel uit mijn hart. Als je vroeger op straat ging voetballen, er waren twaalf jongens en je ging tossen, bleef er eentje over en die moest gaan keepen. Ja, dat is de geschiedenis.”

Meijers was aanvankelijk bang dat het incident invloed zou hebben op zijn imago. “Maar uiteindelijk heeft het mij juist heel veel goeds opgeleverd. Ik heb niks te verbergen. Een kutkeeper is een momentopname. Als een spits een kans mist, is het een kutspits. Maar dat wil niet zeggen dat het een kutspits is. Robbert te Loeke is geen kutkeeper, maar die was op dat moment een kutkeeper. Zo zit onze sport nu eenmaal in elkaar.”

Hoe kijkt Meijers dan aan tegen twee keeperskwesties die momenteel spelen? Allereerst Onana, die een dopingschorsing van twaalf maanden uitzit. Hoe zou hij daar als trainer mee omgaan? “Als je op dat niveau werkt, moet je als trainer sterk in je schoenen staan. Je moet je eigen koers blijven varen, want je wordt door allerlei mensen beïnvloed hoe je met zo’n situatie moet omgaan. Ik vind dat Erik ten Hag dat hartstikke goed doet, hij is in mijn ogen een toptrainer. Het is lastig te zeggen hoe ik daarop zou reageren. Ik denk dat het iets is tussen de club en Onana, daar moet je je als trainer niet teveel mee bemoeien. Hij maakt nu geen onderdeel uit van het team en ik heb altijd geleerd dat je je moet focussen op de gezonden, niet op de gewonden.”

En wie moet in zijn ogen de doelman van Oranje worden op het EK van komende zomer? “Ik ben daar makkelijk in: ik vind dat Jasper Cillessen het altijd goed gedaan heeft in Oranje. Hij is nu geblesseerd, maar ik verwacht dat hij sterk terugkomt. In zestig interlands heeft hij nog nooit gefaald. Cillessen is de nummer één van Nederland”, stelt Meijers. “Met keepers moet je duidelijk zijn. Als Cillessen het komende halfjaar niet gaat keepen, heb je wel een probleem. Drommel en Bijlow zijn er nog lang niet. Ze kunnen het een periode goed doen, maar het Nederlands elftal is een ander level. Daarin is ervaring heel belangrijk, die jongens hebben wat dat betreft een achterstand. Je kan die achterstand alleen inhalen door te keepen, dan moet je een bondscoach hebben die Bijlow of Drommel de kans geeft. Zij zitten wel even van het niveau van Cillessen en Stekelenburg af.”

Zelf zit Meijers al maanden thuis. Het amateurvoetbal, dus ook de Tweede Divisie waarin zijn club Spakenburg speelt, ligt sinds oktober stil. De KNVB besloot woensdag dat de competities voor eerste elftallen in de A-categorie (de Tweede Divisie tot de Vijfde Klasse) niet meer hervat zullen worden. “Het is heel cru dat voor ons het voetbal stilstaat en er een verdieping hoger wél gevoetbald en getraind kan worden. Voetbal is voor ons een vak, zeker in de Tweede Divisie. Je praat over jongens die er veel voor moeten doen en laten, we zijn vier of vijf keer per week op de club. Daardoor kun je haast niet spreken over amateurvoetbal. Dat maakt het heel pijnlijk dat de Tweede Divisie is stilgelegd.”

“Het is heel moeilijk, een aantal clubs vragen steun aan”, gaat Meijers verder. “Er zijn geen inkomsten, sponsoren haken af. Dat doet iets met de club en de mensen. De clubs worden er nooit beter van, maar zullen met elkaar moeten sparren om te kijken naar creatieve en innovatieve oplossingen. Er zijn bepaalde richtlijnen vastgesteld tussen het betaald- en amateur voetbal, terwijl ik vind dat dit één piramide moet zijn. Dat roep ik al dertig jaar. Er moet uit de Keuken Kampioen Divisie gedegradeerd kunnen worden, dat hebben we nog steeds niet voor elkaar kunnen krijgen.”

Meijers staat sinds 2019 aan het roer bij Spakenburg, nadat hij eerder bij onder meer VVSB, Achilles’29, JVC Cuijk en Helmond Sport werkte. “Mijn ambitie is om met Spakenburg kampioen van Nederland te worden. Er zitten goede mensen, er is rust en een goede cultuur. Alles wijst erop dat we kunnen meedoen met de bovenste ploegen. Ik vind het moeilijk ver vooruit te denken, want ik weet inmiddels dat er in een jaar veel kan gebeuren. Dat Eric Meijers over vijf jaar nog op het voetbalveld staat, is wel duidelijk.”