Haaland komt superlatieven tekort: ‘Gekkenwerk, er staat geen maat op hem’

Donderdag, 25 februari 2021 om 13:17 • Rian Rosendaal

Erling Braut Haaland is lyrisch over de prestaties en het scorend vermogen van Robert Lewandowski, zijn concurrent bij Bayern München. De twintigjarige topschutter van Borussia Dortmund, die zelf het zeer fraaie aantal van 43 doelpunten wist te maken in zijn eerste 43 wedstrijden in het shirt van BVB, stelt dat hij nog veel kan leren van de twaalf jaar oudere Lewandowski.

"Als ik een treffer maak en denk ik kom nu één doelpunt dichterbij hem, maakt Lewandowski gewoon even een hattrick alsof het een dagelijkse bezigheid is", vertelt Haaland in een video-interview met het Noorse medium Viaplay Football. "Het is gekkenwerk wat hij laat zien, er staat geen maat op hem." Lewandowski staat na zijn doelpunt tegen Lazio (1-4) in de achtste finale van de Champions League op 72 trefffers in het miljardenbal. Alleen Cristiano Ronaldo (134) en Lionel Messi (119) kwamen vaker tot scoren .

‘Zolang hij daar nog speelt, zullen ze denk ik niet voor Haaland gaan’

Clubicoon Lothar Matthäus ziet Erling Braut Haaland niet snel bij Bayern München tekenen. Lees artikel

Haaland is een leergierige speler die de doelpunten, acties en loopbewegingen van Lewandowski grondig bestudeert. "Hij is technisch erg sterk, daar kan ik enorm veel van leren. Ik kijk ook naar elke wedstrijd van Bayern, wat een fantastisch elftal is. De connecties tussen hem en zijn ploeggenoten is bijzonder sterk. Ze weten altijd waar hij is en hij staat er altijd om een aanval af te ronden. Dat is zeer indrukwekkend om te zien", deelt Haaland een groot compliment uit aan de aanvalsleider van Bayern, die sinds 2014 de spitspositie bekleedt in München.

Bayern-icoon Lothar Matthäus denkt overigens niet dat Haaland en Lewandowski ooit samen zullen spelen bij der Rekordmeister. "Lewandowski is momenteel in vorm, net als Haaland", zo klonkt het deze week in gesprek met Sport1. "En zolang Lewandowski voor Bayern uitkomt, denk ik niet dat ze voor Haaland gaan. Ik denk niet dat die twee voorin kunnen samenspelen, want dan kunnen ze allebei niet hun sterke punten optimaal benutten", adviseert de Duitse topspeler van weleer. "En Bayern zal Lewandowski ook niet willen verkopen, die gaat zeer waarschijnlijk zijn geweldige carrière beëindigen in München. Alleen bij een vertrek van Lewandowski komt er bij Bayern een plaats vrij voor Haaland", aldus Matthäus, die Real Madrid en de Premier League ook als serieuze opties ziet voor de Dortmund-spits.