NAC Breda haalt na Lokhoff en Lurling opnieuw een clubicoon terug

Donderdag, 25 februari 2021 om 12:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:19

Rob Penders keert terug bij NAC Breda, zo maakt de club donderdag bekend via de officiële kanalen. De voormalig assistent-trainer krijgt met ingang van komend seizoen de verantwoordelijkheid over de Onder-21 van NAC, het hoogste jeugdelftal. Daarmee keert Penders terug bij de club waar hij elf seizoenen onderdeel van uitmaakte als speler. De oud-voetballer tekent een contract tot medio 2023.

Penders en NAC waren jarenlang aan elkaar verbonden. De voormalig verdediger en aanvoerder speelde 276 wedstrijden namens de Bredanaars en ging na zijn carrière aan de slag in de jeugdopleiding. “Met Rob halen we wederom een clubicoon naar huis”, laat hoofd jeugdopleiding Eric Hellemons donderdag weten in een reactie. “Hij is een zeer ervaren trainer met veel specifieke competenties en kwaliteiten. Door zijn ervaring bij het eerste elftal van NAC, kan hij als geen ander jonge jongens meegeven wat er gevraagd wordt.”

In maart 2019 kreeg Penders, die destijds als interim-trainer de ontslagen Mitchell van der Gaag verving, via de telefoon te horen dat hij bedankt werd voor bewezen diensten. “Twee jaar geleden is er wel iets vervelends voorgevallen, maar daar heb ik altijd heel nuchter ingestaan”, vertelt Penders. “Afgelopen jaar ben ik ongeveer vijf keer terug geweest en dat voelde altijd goed. Het was altijd een warm welkom en fijn om iedereen weer te zien. Ik sta te popelen om weer aan de slag te gaan als trainer en zeker met een Onder 21-elftal.”

Met de terugkeer van Penders haalt NAC niet voor het eerst dit seizoen een clubicoon terug. Eerder werd al bekend dat Ton Lokhoff per 1 april de nieuwe technisch directeur is en woensdag maakte de club de terugkeer van Anthony Lurling wereldkundig. Lurling gaat de Onder-15 van NAC trainen en wordt komend seizoen als assistent-trainer van Maurice Steijn toegevoegd aan de technische staf van de A-selectie. Lurling werkte voorheen als trainer in de jeugdopleiding bij PSV en maakt het huidige seizoen af in Eindhoven.