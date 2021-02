France Football schrikt van uitblinker Ajax tegen Lille OSC: ‘121!’

Donderdag, 25 februari 2021

Hoewel Ajax goede papieren heeft om donderdagavond de achtste finale van de Europa League te bereiken, is Lille OSC volgens France Football niet kansloos. Het voetbalblad publiceert donderdag een artikel waarin de redenen voor de 1-2 nederlaag van vorige week uiteen worden gezet en wordt besproken hoe het tij zou kunnen keren in de Johan Cruijff ArenA. Vorige week kwam Lille op voorsprong via Timothy Weah, maar kantelde Ajax de wedstrijd in de laatste vier minuten door doelpunten van Dusan Tadic en Brian Brobbey.

Volgens het wekelijkse voetbalmagazine, bekend van de jaarlijkse uitreiking van de Ballon d'Or, was de nederlaag van Lille vorige week 'een beetje' te wijten aan Ajax en 'voor een goot deel' aan Lille zelf. Zo was de koploper van de Ligue 1 ‘veel te passief’ in het druk zetten. “Je hoeft alleen maar na te gaan hoeveel tijd Daley Blind kreeg om pass na pass te versturen in Stade Pierre-Mauroy (in totaal 121!). En je hoeft alleen maar na te gaan hoe de enige kans van Lille (we overdrijven een beetje) ontstond. Die was te danken aan de energie van Luiz Araújo. De buitenspeler zette slechts een beetje druk op Nicolás Tagliafico, waarna de Argentijn in de fout ging en de bal op een presenteerblaadje bezorgde bij Timothy Weah. Daar valt dus winst te behalen”, stipt men aan.

Een kans, een goal. Lille komt via Timothy Weah op voorsprong door een verkeerde terugspeelbal van Nicolas Tagliafico. #RTL7 #lilaja #UEL pic.twitter.com/sOQTNwT4EY — VTBL ? (@vtbl) February 18, 2021

Lille moet in de return eigenlijk het heft in eigen hand nemen en kan geen genoegen nemen met ‘af en toe een speldenprikje’, zoals vorige week het geval was. De ploeg van trainer Christophe Galtier moet dus eigenlijk proberen om grote gedeelten van de wedstrijd te controleren. “Maar daarvoor zou het spelbeeld volledig moeten omslaan ten opzichte van de eerste wedstrijd (met bijna zeventig procent balbezit voor de bezoekers). Het lijkt er eerder op dat Lille niet anders kan dan proberen Ajax pijn te doen in de fases waarin Lille zelf achter de bal aanloopt. Ten eerste omdat Ajax er niet van houdt om opgejaagd te worden. En ten tweede omdat je pas effectief druk kunt zetten op de juiste momenten als je voorin een beetje pas op de plaats maakt.”

In dat opzicht is het volgens France Football een voordeel dat Lille weer kan beschikken over Benjamin André, die geschorst was in de thuiswedstrijd. Speelde Lille in eigen huis nog met twee centrale middenvelders die qua stijl iets te veel op elkaar lijken, Renato Sanches en Boubakary Soumaré, donderdagavond lijkt Soumaré plaats te maken voor André. De dertigjarige middenvelder is in de kern geen regista, aldus het sportblad, een term die wordt gebruikt om een speler te beschrijven die centraal op het middenveld of recht voor het centrale verdedigingsduo speelt en belangrijk is in de opbouw. Maar, voegt France Football toe, André weet wel ‘hoe hij de bal moet gebruiken en hoe hij zijn ploeg wat lucht kan geven’. “Daarmee neemt hij wat verantwoordelijkheden weg bij Sanches, waardoor het spel vloeiender kan worden. Dat is in ieder geval hard nodig.”

Tot slot moet Lille hopen dat 'de helden van Milaan' hun vorm terugvinden. Op 5 november won Lille in de groepsfase met 0-3 van AC Milan, dankzij een hattrick van Yusuf Yazici. De drie helden van toen: Sven Botman, Sanches en Yazici. "Jonge spelers die in de zomer voor grote sommen geld kunnen vertrekken. Ze waren allemaal uitmuntend in het San Siro. Maar ze waren vorige week alle drie beneden hun niveau. Botman, oppermachtig in Milaan, een klein beetje. Sanches, uitstekend in Milaan, iets meer. Yazici, de man van de hattrick, allemachtig. Als deze drie spelers gaan spelen zoals ze dat zo vaak deden dit seizoen (al is Botman de afgelopen maand niet zo goed meer), dan zou heel Lille weer opfleuren. Stel je voor dat iemand als Jonathan Bamba, die ook flink teleurstelde in de thuiswedstrijd, zijn vorm terugkrijgt. Dan behoort hij tot de beste passers in Europa (acht assists in 2020/21). Om nog maar te zwijgen over Jonathan Ikoné, die zondag tegen Lorient (1-4 zege) scoorde uit een vrije trap. Samenvattend heeft Lille de kwaliteiten om Ajax aan het wankelen te krijgen.”