KNVB veegde voorstel Heracles-directeur voor Twentse derby van tafel

Donderdag, 25 februari 2021 om 11:40 • Laatste update: 11:43

Rob Toussaint heeft voorafgaand aan het huidige Eredivisie-seizoen een verzoek ingediend bij de KNVB om de derby tussen Heracles Almelo en FC Twente om te draaien, meldt TC Tubantia donderdag. De algemeen directeur van Heracles wilde de eerste ontmoeting in Enschede laten afwerken, zodat de kans groter was dat de thuiswedstrijd met publiek kon worden afgewerkt. Daar werkte de KNVB echter niet aan mee, waardoor Heracles zaterdag Twente ontvangt en op 8 mei op bezoek moet in Enschede.

Het is zaterdag voor het eerst dit seizoen dat Heracles en Twente elkaar treffen. “Ik heb bij de KNVB neergelegd om de eerste editie van dit seizoen in Enschede te laten spelen”, vertelt Toussaint donderdag in gesprek met het regionale dagblad. “Zij hebben de derby vorig seizoen nog gehad, wij niet. Maar de bond kwam er qua planning niet uit. Ik had het normaal gevonden als het wel was gebeurd.” De laatste keer dat Twente en Heracles tegenover elkaar stonden was op 20 september 2019, toen Heracles met 2-3 te sterk was voor de ploeg van toenmalig Twente-trainer Gonzalo García.

Als de derby zaterdag weer op het programma staat, zal het Erve Asito leeg zijn. Het gat op de ranglijst is zes punten in het voordeel van de Enschedeërs. Het gemis van het publiek tegen Twente kost Heracles zo’n 2,5 tot 3 ton. “We missen het geld van de losse kaartverkoop en de catering, dat voor 49 procent van ons is”, gaat Toussaint verder. “Twintig procent van de seizoenkaarthouders heeft niet verlengd. Dat doet financieel dus ook pijn. Maar erger is het voor supporters en sponsors, want deze wedstrijd wil je met publiek spelen. We willen graag de binding houden.”

En toch zijn er supporters die zelf voor de binding zorgen. “We hebben een supporter die elke thuiswedstrijd geld overmaakt voor bier en eten. ‘Om de club te blijven steunen’, zegt hij. Hoe geweldig is dat?” De Twentse derby is overigens niet de grootste kostwinner voor Heracles. “Ajax staat ook garant voor een uitverkocht huis. Wedstrijden tegen FC Twente en Ajax kunnen we in een seizoen twintig keer uitverkopen. Mensen nodigen elkaar over en weer uit en op die dagen hebben we veel eters. Twente is natuurlijk de buurman, Ajax wil iedereen zien spelen. Daarna zijn Feyenoord, Heerenveen, PEC Zwolle en FC Emmen populair.”