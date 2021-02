Hélène Hendriks dolenthousiast over suggestie Van Gaal: ‘Zou héél tof zijn’

Donderdag, 25 februari 2021 om 10:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:30

Anouk Hoogendijk denkt dat de KNVB na het aangekondigde vertrek van Sarina Wiegman kiest voor een mannelijke bondscoach en de voormalig international van de Oranje Leeuwinnen zou Louis van Gaal een heel goede optie vinden. Hoogendijk houdt er echter rekening mee dat het binnenhalen van de momenteel clubloze oefenmeester geen haalbare kaart zal zijn.

"Jij zei Louis van Gaal, dat zou ik wel héél tof vinden", zei presentator Hélène Hendriks woensdagavond in de studio van Veronica, waar de oefeninterland tussen de Oranje Leeuwinnen en Duitsland (2-1) werd geanalyseerd. "Ik denk dat dat een hele goede trainer voor deze spelersgroep zou zijn", zo antwoordde Hoogendijk op enthousiaste toon." Om er wel gelijk aan toe te voegen: "Maar ik denk dat de kans heel klein is." De KNVB zoekt al enige tijd naar een opvolger van Wiegman, die het Nederlandse vrouwenteam na de Olympische Spelen van deze zomer inruilt voor het bondscoachschap van Engeland.

Hendriks schoof tevens de namen van Alex Pastoor en Sjaak Polak naar voren als mogelijke kandidaten. Polak is door zijn rol als coach van de ADO Vrouwen reeds bekend met vrouwenvoetbal. Hoogendijk verwacht ook dat de KNVB in de zoektocht naar een vervanger van Wiegman uiteindelijk ook bij een mannelijke oefenmeester uitkomt. "Als ik nu naar de warming-up van het Nederlands elftal kijk, dan denk ik: Tien jaar geleden deden wij dat ook al. Allemaal automatismen, ze hoeven niet meer na te denken. Ze moeten weer geprikkeld worden, even iets heel anders."

"Je merkt dat er wel heel erg gezocht wordt naar een vrouw, maar die spoeling is inderdaad heel dun", verwees Hoogendijk naar de zware taak van de KNVB om een opvolger van Wiegman te benoemen. "Je hebt drie trainers met het UEFA Pro-diploma, en twee zijn nu de opleiding aan het doen. En van die drie zijn er al twee eerder bondscoach geweest: Vera Pauw en Wiegman. Dat zijn er dus heel weinig, die dat diploma hebben", aldus Hoogendijk, die een duidelijke stelling poneerde. "Je moet niet per se een vrouw willen. Als bond snap ik wel dat je graag die goede vrouwen een kans geeft, want die komen bij de mannen niet aan de bak. Het is al heel moeilijk voor een vrouw om dat diploma te halen en op het hoogste niveau trainer te worden. Maar aangezien er zo weinig keuze is, denk ik niet dat ze nu voor een vrouw gaan", zo besloot de analist.