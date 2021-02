Ronald Koeman verdedigt wissel in de rust: ‘Alsof hij de schuldige is’

Donderdag, 25 februari 2021 om 09:37 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:47

Barcelona was woensdagavond in LaLiga met 3-0 te sterk voor Elche. Een welkome zege voor de Catalanen én trainer Ronald Koeman, die zijn team vorige week zag falen tegen Paris Saint-Germain (1-4 verlies) en Cádiz (1-1). Barcelona had echter moeite met de laagvlieger, die uiteindelijk na rust drie doelpunten om de oren kreeg. “De eerste helft was erg matig. Het ontbrak ons aan ritme en we creëerden geen kansen”, erkende de Nederlander na afloop. “De tweede helft was beter; het tempo en de diepgang van het elftal verbeterde.”

Koeman koos er in de rust voor om Miralem Pjanic uit het elftal te halen en Ousmane Dembélé in te brengen. De Bosnisch international is bezig aan moeizaam eerste seizoen bij Barcelona en krijgt dan ook regelmatig kritiek van de kranten in Spanje. Ook Koeman was en is niet altijd tevreden over het niveau van de middenvelder, maar wilde wel één ding duidelijk maken. “Hij moet aan de bal voor meer tempo zorgen en hij moet zich beter positioneren”, antwoordde de trainer toen hij een vraag over de wissel kreeg. “Maar soms lijkt het alsof een voetballer de schuldige is als je hem naar de kant haalt en dat is niet zo.”

Leoooo Messiiii ?? Het Argentijnse wonderkind breekt de ban voor Barça tegen Elche ???? Messi zet de aanval zelf op en rondt 'm af na een fraai hakje van Braithwaite ??#ZiggoSport #LaLiga #BarcaElche pic.twitter.com/YUxLgXyiRW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 24, 2021

“De andere spelers hebben ook niet voor meer tempo gezorgd. Ik heb Ousmane ingezet om meer diepgang te krijgen, Lionel Messi op tien te kunnen zetten en het spel breder te kunnen trekken. En het resultaat was positief.” Tijdens de wedstrijd vroeg Messi om meer intensiteit van zijn teamgenoten. Het moment ontging Koeman, maar het beviel hem wel. “Het is alleen maar goed dat de captain ziet wat er fout gaat en dat hij er alles aan wil doen om de situatie te veranderen. Het is indrukwekkend hoe efficiënt Messi is.”

“Maar er zijn meer ervaren spelers in de selectie die voor het verschil moeten zorgen. Dat heeft Messi vandaag (woensdag, red.) gedaan en hij heeft aangetoond hoe belangrijk hij is voor Barcelona. We hadden deze overwinning nodig na het gelijke spel van afgelopen weekeinde. We hebben een zeer goede tweede helft gespeeld. Het openingsdoelpunt vlak na rust gaf ons meer zelfvertrouwen”, erkende Koeman.

Barcelona staat na de overwinning op vijf punten van Atlético Madrid, dat echter wel een duel minder heeft gespeeld. Het team van Koeman speelt zaterdag in en tegen Sevilla, dat twee punten én een wedstrijd minder dan de Catalanen heeft. Volgende week woensdag staan de teams opnieuw tegenover elkaar. De ploeg van Julen Lopetegui verdedigt dan een 2-0 voorsprong uit de eerste halve finale van de Copa del Rey.