Van der Gijp verbijsterd: ‘Zodra hij aan de bal is, is het écht lachwekkend’

Donderdag, 25 februari 2021 om 09:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:55

René van der Gijp keek woensdagavond met stijgende verbazing naar Raphaël Varane tijdens het Champions League-duel van Real Madrid met Atalanta (0-1). De analist zet met name grote vraagtekens bij de voetballende kwaliteiten van de Franse verdediger. Desondanks is Varane, die in het hart van de defensie werd geassisteerd door Nacho, al enige tijd een vaste waarde in het elftal van trainer Zinédine Zidane.

"Er zijn veel voorstoppers die een geweldige carrière hebben gehad, maar dat ik dan echt denk: Die kan écht niet voetballen", zei Van der Gijp woensdagavond in de studio van SBS6. "Die (Varane, red.) neemt constant verkeerde beslissingen. En dat doet hij niet één keer, dat doet hij altijd. Maar dat doet David Luiz ook veel. En Harry Maguire kost 84 miljoen euro, heb je die weleens een bal zien spelen?", vroeg de verbaasde Van der Gijp aan de eveneens aanwezige Wim Kieft. Vervolgens ging de analist weer verder over Varane, die met Real de 'nul' wist te houden tegen Atalanta.

"Hij is wereldkampioen", zei Van der Gijp, die gelijk werd aangevuld door Kieft. "Hij is niet alleen wereldkampioen geworden, hij heeft ook vier keer de Champions League gewonnen." Van Der Gijp somde ondanks zijn verbazing ook enkele sterke punten op van Varane. "Hij is groot, sterk, snel, hij kan goed verdedigen. Maar zodra hij aan de bal is, is het écht lachwekkend." Kieft denkt dat Varane de samenwerking met de geblesseerde Sergio Ramos mist. "Die kan hem wel sturen, daar luistert hij ook wel naar."

Kieft is tegenwoordig een stuk minder onder de indruk van Real, zeker in vergelijking met het elftal dat viermaal de Champions League veroverde. "Ik denk ook dat ze het geld niet hebben momenteel", zocht de analist naar oorzaken. "Ze hebben alleen Eden Hazard gehaald (voor 120 miljoen euro in 2019, red.), die heeft nooit gespeeld. Vroeger was Real de club met het meeste geld, ze kochten David Beckham, Ronaldo (de Braziliaanse, red.), Zinédine Zidane, Roberto Carlos, noem allemaal maar op. Maar tegenwoordig zijn er nog vijf, zes clubs die dat kunnen. Want anders hadden ze die Kylian Mbappé allang gehaald. Want Paris Saint-Germain zit helemaal niet op dat geld voor Mbappé te wachten, die hebben zelf geld genoeg. Dus wat dat betreft is het voor Real heel moeilijk om die echt grote spelers binnen te halen", aldus Kieft.