‘Theo Janssen zorgt voor primeur bij Vitesse met gloednieuwe rol’

Donderdag, 25 februari 2021 om 08:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:09

Vitesse zet in op verlenging van de samenwerking met Theo Janssen. Volgens het Algemeen Dagblad gaat de voormalig middenvelder in Arnhem verder als talentbegeleider en over de invulling van deze nieuwe rol gaan beide partijen in de komende tijd in gesprek. Het is een primeur voor Janssen, want Vitesse beschikte namelijk nog niet eerder over een talentbegeleider.

Volgens bovengenoemde krant krijgt Janssen als taak om jeugdspelers van Vitesse individueel te gaan coachen, terwijl de tegenwoordig als analist fungerende oud-speler tevens als veldtrainer actief blijft. Het is de bedoeling dat Janssen bij meerdere jeugdelftallen van Vitesse zal worden ingezet. Hij keerde in 2016 als jeugdcoach terug bij zijn grote liefde en momenteel heeft de clubicoon het Onder 18-elftal van Vitesse onder zijn hoede. Dit jeugdteam zal op termijn een nieuwe oefenmeester krijgen, zo klinkt het.

Genee valt met deur in huis bij Janssen: ‘Wanneer stap je over, Theo?’

Het Algemeen Dagblad meldt voorts dat Janssen gewoon zijn werk als analist kan blijven doen. De voormalig Vitesse-middenvelder zal op het EK van deze zomer wedstrijden van analyses voorzien bij de NOS. Daarnaast is Janssen al enige tijd één van de vaste gasten in de voetbaltalkshow Studio Voetbal, terwijl hij ook wordt ingezet als analist bij duels in de Europa League op RTL7. Wilfred Genee polste Janssen vorige week nog voor een rol als tafelgast in het populaire praatprogramma Veronica Inside.

"Wanneer maak je de overstap, Theo?", zo vroeg Genee donderdag in het ochtendprogramma van Radio Veronica. Het antwoord van Janssen was duidelijk: "Ik heb nog steeds niks gehoord, hè", aldus de oud-middenvelder van onder meer Ajax en Vitesse. "Meen je dat nou?", zei de verbaasde Genee op zijn beurt. "Marco Louwerens (directeur van Talpa, red.) regelt dat allemaal. Ik heb het ook bij hem neergelegd, zo van: 'Van der Vaart en Theo Janssen moeten we hebben, dat zijn de twee toppers op het moment'. Maar ik ga weer even met hem bellen dan", aldus Genee.