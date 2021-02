Gary Lineker en Rio Ferdinand prijzen onverwachte uitblinker bij City

Donderdag, 25 februari 2021 om 08:11 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:39

Rio Ferdinand en Gary Lineker waren woensdagavond na de 0-2 zege van Manchester City op Borussia Mönchengladbach in de Champions League zeer te spreken over Joao Cancelo. De doelpunten in de Puskas Arena kwamen weliswaar van Bernardo Silva en Gabriel Jesus, maar de Portugees gaf de assist bij de 0-1 en had met een prachtige voorassist ook een aandeel in de tweede treffer in Boedapest. Cancelo speelde op de vleugels als het team van Josep Guardiola niet de bal had en schoof in balbezit door naar het middenveld.

“Ik denk dat er geen twijfel bestaat over de absolute star man van vanavond”, benadrukte presentator Gary Lineker na afloop bij BT Sport. “Hij creëerde beide doelpunten en werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Dat was volkomen verdiend.” Rio Ferdinand: “Honderd procent. We spraken al over zijn rol in dit team en hoe belangrijk hij is. En ook de manier waarop hij in staat is om deze vrijheid te hebben.”

Bekijk de samenvatting van Borussia Mönchengladbach - Manchester City

“Hij speelt als een vleugelverdediger, maar is niet een traditionele vleugelverdediger”, benadrukte de oud-verdediger. “Hij eindigt uiteindelijk op het middenveld, als een soort controleur. Als Manchester City de bal heeft, spelen er drie man in de defensie en twee voor hen. En hij is één van die twee. Hij speelt soms zelfs als een nummer tien, als een soort spelmaker. Bizar om te zien. En dat is overduidelijk omdat Guardiola en ook hijzelf het voetbal ook op een andere manier kunnen lezen.”

“Hij is wendbaar, snel, scherp en agressief, met en zonder bal. Het is fantastisch om een vleugelverdediger op die manier te zien spelen”, benadrukte Ferdinand. Bernardo Silva opende op aangeven van Cancelo de score met een kopbal en ook bij de 0-2 speelde hij een belangrijke rol: hij kopte een heerlijke pass van zijn landgenoot richting Gabriel Jesus. “Joao is een geweldige speler”, benadrukte de Portugees.

“Ik heb bij Benfica zeven jaar met hem gespeeld. We hebben een goede connectie. Zijn passing is een grote kwaliteit en hij is sowieso over het algemeen al bezig aan een goed seizoen.” Ook Guardiola stond na afloop kort stil bij het optreden van Cancelo. “Hij geeft iets speciaals aan het spel van Manchester City.” De Spanjaard was ook duidelijk toen hij de vraag kreeg waarom de Engelsen, die al negentien duels op rij in alle competities hebben gewonnen, zo goed presteren. “We hebben veel geld", reageerde hij aanvankelijk ironisch. "We kunnen daardoor ongelooflijk goede spelers vastleggen."

“Zonder de kwaliteit van al die goede spelers die we binnenhaalden, waren we niet in staat geweest dit te doen. Deze groep is fantastisch.” Voor Guardiola is Manchester City echter niet de grote favoriet om de Champions League te winnen. “Als ik Bayern München aan het werk zie, dan zou ik ons niet zo omschrijven. Deze club heeft één keer de halve finale bereikt in tien jaar tijd. Maar als men van mening is dat wij dit toernooi kunnen winnen, dan accepteer ik dat.”