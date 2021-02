Beeldvorming rond Ajacied wekt ergernis: ‘Tot stand gekomen door papegaaien’

Donderdag, 25 februari 2021 om 08:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:29

Edson Álvarez heeft na anderhalf jaar eindelijk een vaste plaats op het middenveld van Ajax en ook de publieke opinie lijkt zich in het voordeel van de 34-voudig international van Mexico te keren. Zaakwaarnemer Fulco van Kooperen hekelt in dat kader de beeldvorming van Álvarez in Nederland, die in eigen land op veel meer waardering kan rekenen.

Álvarez zou voetballend tekort schieten en geen pure Ajax-speler zijn. "Dat is de beeldvorming, tot stand gekomen door veel papegaaien", verzucht Van Kooperen in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Edson is geen sierlijke speler, maar volgens mij heeft hij bewezen dat hij wel voor iets extra’s kan zorgen in de ploeg." De begeleider van de middenvelder geeft gelijk enkele voorbeelden. "Onverzettelijkheid, gif, passie. Maar vooral optreden op momenten dat het elftal het nodig heeft. Vergelijkbaar met jongens als Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico. Ik merk dat clubs in het buitenland dat wél zien en Edson daarop beoordelen."

"Daar zit ook het grote verschil, denk ik", vervolgt Van Kooperen zijn tussentijdse analyse over Álvarez. "Sommige Ajax-supporters kijken heel kritisch wat een speler allemaal moet kunnen en als hij iets niet beheerst, wordt hij aangepakt. Terwijl er in de voetballerij vooral wordt gekeken wat er wordt gevraagd in een goed draaiende ploeg en of een speler daar iets aan kan toevoegen." Desondanks is de discussie over Álvarez nog niet helemaal verdwenen, al lijkt inmiddels zeker dat hij als middenvelder beter uit de voeten kan dan als centrumverdediger. "Na anderhalf jaar kun je volgens mij wel concluderen dat Erik ten Hag geen centrale verdediger in hem ziet. Dan is het aan Edson te laten zien dat hij als controlerende middenvelder van waarde kan zijn."

"En daarin ben ik het met Ten Hag eens dat hij stappen maakt. Ik zie nu ook aan de bal steeds meer de Edson die we in Mexico zagen. Hij lijkt wat losser, durft wat meer. In het begin zag je hem toch vooral bezig zijn met risicoloos spel. Als hij maar niets fout deed. Nu zie je hem crosspasses geven en aanvallend zichzelf meer inschakelen", doelt Van Kooperen op de progressie die Álvarez bij Ajax heeft geboekt. Dat de club in januari weigerde om hem te verkopen is volgens de zaakwaarnemer cruciaal geweest. "Toen we dat hoorden van Ajax, hebben we ook direct de knop omgezet. Natuurlijk wilde Edson meer minuten gaan maken, maar hij voelde het vertrouwen en was vastberaden om zijn kans te pakken."