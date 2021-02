Tragedie voor Alisson Becker: vader (57) wordt dood gevonden

Donderdag, 25 februari 2021 om 07:17 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:37

José Agostinho Becker, oud-doelman en vader van Alisson Becker (Liverpool) en Muriel Becker (Fluminense), is verdronken, zo melden Braziliaanse media. De 57-jarige man werd door politie en brandweer dood gevonden na enkele uren als vermist te zijn opgegeven. De sociale media-kanalen van de keepers worden overstelpt met steunbetuigingen.

Becker senior was een groot beoefenaar van de duik- en vissport. Braziliaanse media stellen dat hij om nog onduidelijke redenen onder de waterspiegel om het leven is gekomen. De vader van de keeper zou een stukje zijn gaan zwemmen en verdween plotseling. Het incident vond plaats in een meer op een terrein van de familie Becker in Lavras do Sul, op ruim driehonderd kilometer afstand van Porto Alegre.

José Agostinho Becker was een oud-doelman die zijn beide zonen inspireerde om een professionele loopbaan na te streven. Alisson was dertien jaar toen de familie om financiële redenen overwoog om een punt achter zijn trainingen bij Internacional te zetten, mede omdat zijn oudere broer Muriel juist uitblonk in de jeugd van o Clube do Povo. Keeperstrainer Daniel Pavan overtuigde de familie er echter van dat de inspanningen de moeite waard zouden zijn en zo geschiedde.

Alisson, 28 jaar, keepte in totaal 130 wedstrijden voor Internacional en belandde via AS Roma bij Liverpool, waarmee hij de landstitel en de Champions League veroverde. De Braziliaans international was enkele weken de duurste doelman ter wereld. De loopbaan van de zes jaar oudere Muriel Becker speelde zich in eigen land af. Hij bleef tot 2017 bij Internacional en is sinds 2019 aan Fluminense verbonden.