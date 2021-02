Boze Atalanta-trainer haalt uit naar arbiter na verlies tegen Real Madrid

Gian Piero Gasperini sprak woensdagvond in Bergamo na de eerste wedstrijd van Atalanta tegen Real Madrid (0-1) in de achtste finales van de Champions League van een bittere nederlaag. De trainer treurde niet alleen om de winnende goal van Ferland Mendy vlak voor tijd, maar ook om het feit dat zijn team na zeventien minuten spelen al met een man minder op het veld stond. “We konden ons eigen spel niet spelen”, mokte hij.

Remo Freuler kreeg een rode kaart voor een charge op Mendy, die niet zozeer op het doel van Atalanta leek af te gaan. De beslissing van arbiter Tobias Stieler schoot bij Gasperini volledig in het verkeerde keelgat. “Duels maken onderdeel uit van het voetbal, maar het lijkt erop dat ze deze willen verbannen. Als ze zo doorgaan, wordt het voetbal vermoordt. Het is zelfmoord”, verzuchtte Gasperini. “Het kan niet zo zijn dat we scheidsrechters hebben die nooit hebben gevoetbald en die niet inzien wat er zich afspeelt. Of niet weten wat het verschil is tussen een duel en een overtreding. Wat vanavond is gebeurd, is echt ongelooflijk. En als ze het verschil niet begrijpen of niet inzien, dan moeten ze van werk veranderen.”

“De scheidsrechters hebben ook de beelden van de VAR tot hun beschikking, ze hebben alles om geen vergissing te hoeven maken. Dit is geen ruimtewetenschap hoor. Je hoeft niet bij de NASA te werken om dit te begrijpen.” Gasperini is niet bang voor een schorsing naar aanleiding van zijn tirade. “Ik ben pas geschorst in de Serie A omdat ik iets zei, dus als ik me nu zou laten gaan... Dan schorst de UEFA me voor een maand. Die rode kaart heeft de wedstrijd verpest”, herhaalde de trainer van la Dea. “Met tien man konden we niet meer spelen zoals we graag doen. We zullen nooit weten wat de uitslag zou zijn geweest als we gewoon met elf man de wedstrijd hadden beëindigd.”

Gasperini treurde om de late goal van Mendy die in de slotfase met een bekeken schot doel trof. “We leken het eindsignaal met 0-0 te halen, maar helaas dacht de rechtervoet van Mendy daar anders over. Achteraf gezien is een nederlaag van 0-1 niet eens zo slecht als je kijkt hoe voor ons de wedstrijd verliep. En onze uitgangspositie kan er ook mee door. We hoeven de return in Spanje alleen maar te winnen en dat is een vertrouwde opdracht voor mijn ploeg, want wij spelen altijd en overal om te winnen.”

De rode kaart zorgde voor veel ophef in Italië, waar veel media van mening zijn dat het onterecht was. Cristian Romero was immers ook nog in de buurt en Mendy leek meer richting de zijkant dan op het doel af te gaan. Oud-trainer Fabio Capello kon ook zijn ogen niet geloven. “De scheidsrechter heeft een mooie en interessante wedstrijd verpest. Ik had onder normale omstandigheden graag gezien of de tactiek van Gasperini ook tegen Real Madrid zou hebben gewerkt. Freuler was niet de laatste man”, benadrukte de voormalig coach van onder meer Real Madrid en AC Milan.

“Mendy ging naar de zijkant. Ik begrijp de beslissing van de scheidsrechter niet. Hij heeft alles verpest. Lazio vroeg gisteren (dinsdag, red.) ook om een duidelijke strafschop bij een stand van 0-1 tegen Bayern München. Vandaag deze rode kaart. Ik begin aan de scheidsrechters te twijfelen.” Met een man minder was Atalanta duidelijk niet meer de ploeg die iedereen gewend is. In de eerste vijftien duels in de Champions League schoot men gemiddeld vijf keer gericht op doel; woensdagavond kreeg het team van Gasperini de bal niet één keer tussen het aluminium van Thibaut Courtois.