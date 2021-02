Bekijk hoe Real Madrid na 16 CL-duels van Atalanta iets unieks deed

Donderdag, 25 februari 2021 om 00:43 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:50

Een late goal van Ferland Mendy zorgde woensdag voor het verschil tussen Atalanta en Real Madrid (0-1) in de Champions League. Een wedstrijd waarin de club uit Bergamo voor het eerst na zestien duels in het Europese toernooi niet één gericht schot op doel voor elkaar kreeg. In de vijftien voorgaande duels kregen de tegenstanders van de Italianen gemiddeld vijf gerichte doelpogingen te verwerken, maar Real Madrid bleef in verdedigend opzicht fier overeind. Bekijk hieronder de samenvatting van het duel in het Estadio Atleti Azzurri d'Italia.

Bekijk de samenvatting van Atalanta - Real Madrid

De uitstekende reeks van Real Madrid op Italiaanse bodem houdt zodoende aan. Ter vergelijking: tussen 1956 en 2015 won de Spaanse topclub slechts vier van zijn dertig duels als bezoekende partij in Italië. Nadien won Real Madrid elk van de zes duels, met dertien doelpunten voor en slechts één tegen. De reeks startte met overwinningen op AS Roma (0-2) en Napoli (1-3). Mét Zinédine Zidane op de bank kwamen daar nog zeges op Juventus (0-3), AS Roma (0-2), Internazionale (0-2) en Atalanta (0-1) bij.