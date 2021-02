De Ligt stond bij Ajax op andere positie: ‘Ik had twee grote voorbeelden’

Woensdag, 24 februari 2021

Matthijs de Ligt merkt dat hij als speler van Juventus grote stappen in zijn ontwikkeling maakt. Bij de topclub uit de Serie A wordt de nadruk gelegd op andere aspecten van het verdedigen dan bij Ajax het geval was, vertelt De Ligt in een interview met Sky Italia. Bovendien leert de Nederlander veel van de samenwerking met vermaarde verdedigers als Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini.

De Ligt ontbrak in de eerste twee maanden van het seizoen door een schouderblessure, terwijl hij vorige maand vier officiële duels miste vanwege een besmetting met het coronavirus. Inmiddels staat hij er naar eigen zeggen 'goed voor' op fysiek gebied. Hij doelt daarmee niet alleen op de manier waarop hij herstelde van de medische kwalen, maar ook op de ontwikkeling die hij doormaakte sinds hij in 2019 overkwam van Ajax. "Ik voel me sterker en sneller, terwijl ik ook veel heb geleerd op tactisch vlak. Bij Ajax werd de nadruk gelegd op mandekking, terwijl er in de Serie A meer aan zonedekking wordt gedaan. Ik ben een betere speler geworden doordat ik ervaring heb met beide werkwijzen."

Mede door blessures bij Bonucci en Chiellini vormde De Ligt maandag tegen Crotone (3-0 zege) een centraal duo met Merih Demiral. De Oranje-international heeft sinds zijn komst echter veel gehad aan de samenwerking met de ervaren collega's. "Bonucci is een ijzersterke verdediger. Hij heeft een heel goed spelinzicht en is erg goed aan de bal. Hij kan zowel korte als lange passes op maat versturen. Ik weet van mezelf dat ik daar nog veel van kan leren", erkent De Ligt. "Chiellini is geweldig als mandekker in het zestienmetergebied. Ik heb nooit eerder iemand als hij gezien. Ik zeg vaak tegen hem dat het lijkt alsof hij een magneet in zijn hoofd heeft zitten, want hij staat altijd op de goede plek. Hij is ongelooflijk."

Spiegelt De Ligt zich nu aan zijn ploeggenoten, als jeugdspeler van Ajax nam hij een voorbeeld aan de man die tegenwoordig zijn trainer is. "Tot mijn veertiende speelde ik bij Ajax centraal op het middenveld. Ik had toen twee voorbeelden aan wie ik me spiegelde: Sergio Busquets en Andrea Pirlo", blikt De Ligt terug. "Ik heb enorm veel video's van Pirlo bekeken. Ik was echt fan van hem als voetballer. Hij was een goed voorbeeld voor me." Op zijn vijftiende werd De Ligt bij Ajax een linie naar achteren geschoven; in eerdere interviews gaf hij aan dat hij aanvankelijk moeite had met wat hij zag als een degradatie naar de achterhoede, maar dat hij uiteindelijk veel aan heeft gehad aan zijn opleiding als middenvelder.

Met Juventus is De Ligt momenteel op jacht naar prolongatie van de landstitel in Italië. Met een achterstand van acht punten op koploper Internazionale en slechts één wedstrijd tegoed is de situatie voor de nummer drie van de Serie A niet al te rooskleurig. "Het is voor alle ploegen in de top moeilijk. Wij hebben een sterke ploeg, maar dat geldt ook voor Internazionale, Atalanta, Lazio, AS Roma en AC Milan", weet De Ligt. "Voor neutrale toeschouwers is het leuk om te zien dat er zoveel ploegen dicht bij elkaar staan. Juventus is aan het begin van het seizoen altijd de favoriet, maar dit seizoen is er meer concurrentie. We hebben aan het begin van het seizoen punten gemorst tegen kleinere clubs, al denk ik dat dat komt omdat we nog moesten wennen aan het spel van Pirlo."