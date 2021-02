Wim Kieft reageert op conflict: ‘Het is onbegrijpelijk dat hij hem erin zet’

Woensdag, 24 februari 2021 om 23:26 • Jeroen van Poppel

Een van de opmerkelijkste zaken uit de Champions League-wedstrijd tussen Atalanta en Real Madrid (0-1) was het wisselbeleid van Gian Piero Gasperini. De trainer van Atalanta bracht Josip Ilicic in de 56ste minuut in het veld, om hem er na een half uur weer uit te halen. Wim Kieft noemt het na afloop onbegrijpelijk dat Ilicic überhaupt in het veld werd gebracht door Gasperini.

Atalanta kwam al na zeventien minuten met tien man te staan na een discutabele rode kaart voor Remo Freuler. De Italianen konden vanaf dat moment niet veel anders dan zich beperken tot verdedigen. Gasperini besloot elf minuten na rust om Ilicic in te brengen, maar die volbracht zijn taak in de ogen van de coach allerminst. "Stop eens met klagen en ga eens wat doen", riep Gasperini onder meer naar Ilicic, zo vingen de microfoons aan de zijlijn op. Na een half uur had de oefenmeester dus genoeg gezien en werd de 33-jarige Sloveen weer naar de kant gehaald.

Kieft spreekt na afloop zijn verbazing uit over de keuzes van Gasperini. "Als je nou met tien man speelt... Ilicic moet een beetje die ballen in zijn voeten krijgen, hij gaat niet diep", zegt de oud-spits op SBS 6. "Hij kan wel goed voetballen, maar hij kan niet lopen. Dus het is eigenlijk onbegrijpelijk dat hij hem erin zet, met tien man. Dat had hij eerder moeten bedenken."

René van der Gijp, eveneens aanwezig voor de analyse, werd in algemene zin niet vermaakt door Atalanta en Real. "Ik vond het absolute hoogtepunt dat de scheidsrechter affloot", grapt hij. "Die mensen trokken zich heel erg terug, en dan willen ze bij dat Real Madrid toch nog door het midden. Dan denk ik: zet nou gewoon twee buitenspelers neer, en breng hem elke keer naar buiten. Wat heeft het nou voor zin, elke keer, om kort te combineren? De enige die dat kon was Barcelona in de goede tijd."