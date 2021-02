Ferland Mendy schiet Real Madrid prachtig naar goede uitgangspositie

Woensdag, 24 februari 2021 om 22:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:23

Real Madrid heeft woensdagavond op de valreep een uitstekend resultaat behaald in de achtste finale van de Champions League tegen Atalanta. De ploeg van trainer Zinédine Zidane had grote moeite om het numerieke overwicht dat was ontstaan na de vroege rode kaart voor Remo Freuler om te zetten in doelpunten. Dat lukte in de 86ste minuut alsnog, toen Ferland Mendy vrijwel uit het niets prachtig scoorde: 0-1.

Bij Atalanta begonnen Marten de Roon en Robin Gosens in de basis, terwijl Sam Lammers op de bank zat. Hans Hateboer was vanwege een voetblessure afwezig. Bij Real Madrid, nog altijd geplaagd door een enorme blessuregolf, begon Isco opvallend genoeg als valse nummer negen op de plek van de afwezige Karim Benzema. Ook onder meer Sergio Ramos, Marcelo, Daniel Carvajal en Eden Hazard moesten de wedstrijd aan zich voorbij laten gaan.

Atalanta begon met de intentie om Real Madrid vast te zetten, maar die tactiek kon na zeventien minuten de prullenbak in. Mendy zette een demarrage in en werd op de rand van de zestien onderuit geduwd door Freuler. Hoewel Mendy niet recht op het doel af leek te gaan, kreeg Freuler direct rood. Vanaf dat moment zocht Real Madrid zorgvuldig de aanval, zonder tot veel kansen te komen. De beste mogelijkheid was op slag van rust voor Casemiro, die uit een vrije trap van Toni Kroos recht in de handen kopte bij doelman Pierluigi Gollini.

Na rust veranderde het spelbeeld niet en zocht Real opnieuw geduldig naar een opening. Luka Modric was gevaarlijk dichtbij met een poging met buitenkant rechts, die via de voet van Joakim Maehle net naast ging. Vlak daarna was Vinícius Júnior dreigend, door een hoge voorzet vanaf links knap stil te leggen. Van dichtbij prikte de Braziliaan via het been van Robin Gosens net naast. De aanvalsstorm van Real bloedde daarna dood, waardoor de wedstrijd op een bloedeloos gelijkspel leek af te stevenen. Mendy bracht daar in de 86ste minuut verandering in, door de bal vanbuiten de zestienmeter met zijn mindere rechter prachtig binnen te krullen: 0-1.