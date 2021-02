Efficiënt Manchester City onderstreept status ook in Boedapest

Woensdag, 24 februari 2021 om 22:48 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:54

Manchester City maakt een goede kans om zich voor de kwartfinales van de Champions League te plaatsen. Het team van Josep Guardiola had woensdagavond in de eerste achtste finale weinig moeite met Borussia Mönchengladbach, dat weliswaar niet werd overlopen maar ook weinig had in te brengen tegen de Engelsen: 0-2. Bernardo Silva en Gabriel Jesus maakten de doelpunten in de Puskas Arena. Het was voor Manchester City alweer de negentiende overwinning op rij in alle competities. Het weerzien in het Etihad Stadium vindt op 16 maart plaats.

De eerste helft in Boedapest was een zeer monotoon schouwspel: Manchester City was een paar klassen beter dan Borussia Mönchengladbach, dat weinig tot niets had in te brengen tegen het team van Guardiola en gedwongen werd om tegen te houden. Het goede en compacte verdedigen van die Fohlen zorgde er echter wel voor dat Manchester City moeite had om het verschil te maken. De enige grote kans in de eerste 45 minuten, juist na slordig uitverdedigen van de thuisploeg, werd door de Engelsen wel meteen benut.

City dendert door, ook in de Champions League! ?? Bernardo Silva kopt een heerlijke voorzet van landgenoot João Cancelo binnen tegen Gladbach ??#ZiggoSport #UCL #BMGMCI pic.twitter.com/HYVMR5B9R9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 24, 2021

Het team van Marco Rose leed tot tweemaal toe balverlies op eigen helft, waarna Joao Cancelo het overzicht behield en een indraaiende voorzet richting het strafschopgebied gaf. Het leer viel precies over Nico Elvedi heen, waarna Bernardo Silva de bal diagonaal langs doelman Yann Sommer knikte: 0-1. Een zeldzaam kopdoelpunt voor de Portugees van 1 meter 73: slechts 3 van zijn 35 doelpunten voor the Citizens maakte hij met het hoofd.

Ook na rust bleef Manchester City hoog druk zetten en het was aan een tijdige ingreep van Elvedi te danken dat Gabriel Jesus niet al snel een misstap van Ramy Bensebaini verzilverde. Borussia Mönchengladbach kende rond een uur spelen een goede fase en bracht de bezoekers met scherpe counters even in de problemen. Een pass van Denis Zakaria op Alassane Pléa was echter niet krachtig genoeg en niet veel later volgde de beste kans voor Borussia: de inzet met de hak van Plea miste echter het doel van Ederson.

0-2! Man City op rozen in dit tweeluik ?? Een keurige aanval van The Citizens: spits Gabriel Jesus is er als de kippen bij om nummer twee binnen te tikken ??#ZiggoSport #UCL #BMGMCI pic.twitter.com/bY7Ia4eP6N — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 24, 2021

Enkele minuten later viel de 0-2 in de Puskas Arena: na een heerlijke pass van Cancelo vanaf links richting de tweede paal kopte Bernardo Silva de bal richting de doelmond, waar Gabriel Jesus het leer van dichtbij binnenwerkte. De entree van Marcus Thuram, Valentin Lazaro en Breel Embolo sorteerde geen effect voor de Duitsers, die aan een ruimere nederlaag ontsnapten toen een volley van Phil Foden over het doel van Sommer ging. Het team van Guardiola maakt zich nu op voor vier thuisduels in dertien dagen tijd.