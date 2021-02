Padt komt met opmerkelijke update over transfer: ‘Die geef ik je gratis’

Woensdag, 24 februari 2021 om 21:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:25

Het is niet uitgesloten dat de wedstrijd tegen Feyenoord (0-0) de laatste was van Sergio Padt voor FC Groningen. De dertigjarige doelman gaat in elk geval vanaf 1 juli aan de slag bij Ludogorets, dat zich nu opnieuw in Groningen heeft gemeld om Padt per direct in te lijven. De transfermarkt in Bulgarije is open tot en met aanstaande zondag.

"Het is al getekend, het is in kannen en kruiken", zegt Padt voor de camera van ESPN over zijn persoonlijke akkoord met Ludogorets. "Dus in de zomer ga ik daar naartoe. Er is nog een kans dat het nu gebeurt. Die geef ik je gratis eventjes", glimlacht de keeper. "Maar die vraag moet je bij Groningen neerleggen. Ze hadden zich in januari al gemeld en nu nog een keer. Of ik direct ga? Er is altijd een kans. Ik heb daar geen invloed op, dat is aan de club, of het goed genoeg is om mij nu te laten gaan. Welk bedrag Groningen wil? Geen idee."

Danny Buijs, de trainer van FC Groningen, werd enigszins verrast door het nieuws dat Ludogorets zich opnieuw heeft gemeld voor Padt. "Ik hoor ook net pas op de gang dat de club een bod heeft uitgebracht", aldus de coach. "Ik sta er heel simpel in: ik hoop uiteraard dat hij het seizoen bij ons afmaakt. Maar als het voor de club een dusdanig goed bod is, dat het voor de financiën van de club nodig is om hem te verkopen, dan moet je dat ook accepteren als trainer. Ik hoop dat het bod niet zo goed is, zodat hij het seizoen hier afmaakt. Op dit moment hebben we geen andere keeper van het niveau van Sergio, zo simpel is het."

Kees Kwakman, oud-middenvelder van de club, stipt in de studio van ESPN aan dat Groningen zich heeft voorbereid op het eventuele directe vertrek van Padt. "Ze hebben een keeper gehuurd", doelt Kwakman op Per Kristian Bratveit, die wordt geleend van Djurgardens. "Maar ze gaan natuurlijk nog voor Europees voetbal, en Padt is gewoon een betrouwbare keeper. Ik snap ook wel dat Groningen liever probeert om Europees voetbal te halen dan die paar ton die ze dan misschien nog krijgen." Groningen staat zesde en koerst af op de play-offs om een ticket voor de Conference League, het derde Europese toernooi na de zomer van start gaat.