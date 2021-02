Dick Advocaat verklapt: ‘Nee, dat heb ik aan de Voedselbank gegeven’

Woensdag, 24 februari 2021 om 21:15 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:25

Dick Advocaat ziet na het puntenverlies van Feyenoord tegen FC Groningen redenen om positief te zijn. In het Hitachi Capital Mobility Stadion hadden de Rotterdammers een overwicht qua kansen en balbezit, maar het bleef desondanks bij 0-0. Hoewel Advocaat vindt dat zijn ploeg minstens één of twee keer had moeten scoren, is hij te spreken over de wijze waarop Feyenoord de wedstrijd 'dicteerde'.

"Aan de ene kant ben ik chagrijnig, aan de andere kant vind ik dat we gewoon een goede ploeg hebben", vat de oefenmeester zijn gedachten samen voor de camera van ESPN. "Dat meen ik echt. Ook de manier waarop ze spelen, de uitstraling die ze hebben... Groningen is een lastige ploeg om te bespelen en vandaag hebben we laten zien dat we beter zijn dan Groningen. We hebben twee punten laten liggen."

Een van de spelers over wie Advocaat goed te spreken is, is Luis Sinisterra. De aanvaller is weer topfit nadat hij bijna heel 2020 aan de kant stond met blessureleed. Een kwartier voor tijd was de Colombiaan dicht bij de 0-1, toen hij net buiten het strafschopgebied vanaf de linkerflank naar binnen trok en op de binnenkant van de paal schoot uit een inzet richting de verre hoek. "Dat was een geweldige actie. Binnendoor en dan het schot."

"Het zijn mooie spelers om in je ploeg te hebben", vindt Advocaat. "Hij is een speler die iedere week beter wordt en meer inhoud krijgt." Ook Steven Berghuis is enthousiast over de terugkeer van Sinisterra bij Feyenoord. "Ik vond hem vrij sterk terugkomen", geeft de aanvoerder aan. "Hij scoorde meteen drie doelpunten (tegen PEC Zwolle, Heracles Almelo en Willem II, red.). Die jongen heeft gewoon grote kwaliteiten. Het is aan ons om hem vaker en sneller één-tegen-één te brengen. Dat geldt ook voor mij. Dat is onze taak, dan kan hij het verschil maken."

Aan het eind van het interview tussen Hans Kraay junior en Advocaat wenst de journalist de trainer van Feyenoord een goede terugreis toe. Advocaat wenst Kraay junior hetzelfde toe en vraagt of de verslaggever de reiskosten vergoed krijgt door ESPN. "Dat doen ze bij ESPN niet. Dat gaat allemaal naar die reclamespot van jou. Daar heb je verschrikkelijk veel geld voor gekregen", zegt Kraay junior gekscherend, doelend op een reclame van de zender waarin Advocaat een hoofdrol speelt. "Nee, dat heb ik aan de Voedselbank gegeven", maakt Advocaat bekend. "Ze kunnen het beter gebruiken dan ik." Van de trainer is ook bekend dat hij het geld dat hij verdient met analyses bij Champions League-wedstrijden van Talpa doneert aan goede doelen.