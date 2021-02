Feyenoord treft driemaal het aluminium en blijft steken op gelijkspel

Woensdag, 24 februari 2021 om 20:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:42

Feyenoord is er woensdagavond niet in geslaagd om drie punten over te houden aan de uitwedstrijd tegen FC Groningen. De nummer vier van de Eredivisie had op bezoek bij de nummer zes een overwicht in balbezit en kansen, met name in de tweede helft, maar wist desondanks niet te scoren: 0-0. Wel trof Feyenoord drie keer het aluminium. Na de inhaalwedstrijd, die eigenlijk op zondag 7 februari afgewerkt zou worden, heeft Feyenoord een punt voorsprong op Vitesse en drie punten minder dan AZ.

Dick Advocaat voerde in zijn opstelling twee wijzigingen door na de 2-2 remise tegen FC Twente van zondag. Uros Spajic en Mark Diemers zaten op de bank, waardoor Eric Botteghin en Leroy Fer zich meldden in de basiself. In de eerste tien minuten zocht Feyenoord de aanval, wat resulteerde in schoten van Steven Berghuis en Bryan Linssen. Veel gevaar leverden die doelpogingen niet op, maar na achttien minuten ontstond voor Groningen wel een dreigende situatie. Na een corner van Feyenoord schoot Orkun Kökçü vanuit de tweede lijn op doel; na de redding van Sergio Padt kopte Leroy Fer in de rebound van dichtbij over. Even daarna ontstond een nieuwe kans voor Feyenoord en schoot Luis Sinisterra in een chaotische situatie van dichtbij tegen de paal.

Groningen liet zich in de tussenliggende tijd echter niet onbetuigd. Na tien minuten stuitte Tomás Suslov uit kansrijke positie op Nick Marsman en enkele minuten daarna overkwam de opgestoomde linksback Gabriel Gudmundsson hetzelfde, toen hij het probeerde in de korte hoek na voorbereidend werk van Alessio Da Cruz. Vijf minuten voor rust was Groningen andermaal dichtbij de openingstreffer. Met een messcherpe voorzet vanaf de rechterflank stelde Suslov ploeggenoot Jörgen Strand Larsen in staat om te koppen vanuit het strafschopgebied, maar andermaal lette Marsman goed op. Omdat een schot van Kökçü even daarna andermaal werd gepareerd door Padt, bleef de eerste helft verstoken van doelpunten.

Twaalf minuten na de pauze deed Linssen zijn oude club bijna pijn, toen hij de bal in het strafschopgebied voor zich kreeg door toedoen van Toornstra, het leer verlengde met de punt van de schoen en uiteindelijk de bovenkant van de lat trof. Van de twee clubs was Feyenoord het meest nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt. Groningen kwam goed weg toen Sinisterra net buiten het strafschopgebied vanaf de linkerflank naar binnen trok en op de binnenkant van de paal schoot uit een inzet richting de verre hoek. Het was de derde en laatste keer dat Feyenoord het aluminium trof. Een overwinning zat er niet meer in voor de bezoekers, terwijl een punt voor Groningen het hoogst haalbare was.