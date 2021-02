Groenen en Van de Donk schieten Leeuwinnen naar historische zege

Woensdag, 24 februari 2021 om 20:25 • Jeroen van Poppel

De Oranje Leeuwinnen hebben woensdagavond ook hun tweede oefeninterland van de maand gewonnen. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman was dankzij doelpunten van Jackie Groenen en Daniëlle van de Donk met 2-1 te sterk voor Duitsland, dat vooraf gezien werd als lichte favoriet. De Nederlandse vrouwen hadden al 21 jaar niet meer gewonnen van de oosterburen.

Ten opzichte van de oefenwedstrijd tegen België (1-6 winst) wijzigde Wiegman de opstelling op één plek: keepster Kop verving aanvoerder Sari van Veenendaal, die op de bank zat. Al in de openingsfase waren de Leeuwinnen dichtbij, toen Jill Roord van afstand hard de kruising raakte. In de rebound mikte Lieke Martens vanuit een lastige hoek over. Even later was het alsnog raak voor Oranje.

Duitsland kreeg de bal niet goed weg, waardoor Miedema aan de rechterzijde van het strafschopgebied in balbezit kon komen. De spits trok de bal laag terug, zodat Jackie Groenen er vanaf ongeveer de strafschopstip tegenaan kon lopen: 1-0. De Duitse vrouwen kwamen op slag van rust terug in de wedstrijd, toen de lage voorzet van Svenja Huth vanaf de rechterkant door Laura Freigang werd binnengegleden: 1-1.

In de tweede helft kwam Duitsland sterk uit de kleedkamers, maar Kop hield Nederland tweemaal op de been. Een kwartier na rust pakte Oranje opnieuw de leiding. Het stiftje van de doorgebroken Jill Roord ging via het lichaam van doelvrouw Merle Frohms tegen de lat en werd in de rebound binnengekopt door Daniëlle van de Donk: 2-1. Een foute pass in de opbouw van Kop leidde daarna tot een enorme kans voor Lea Schuller, die in twee instanties werd gestuit door de doelvrouw.