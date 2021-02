Dele Alli schittert in Europa met kopie van Giroud-goal én twee assists

Woensdag, 24 februari 2021 om 19:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:07

Tottenham Hotspur heeft zich zoals verwacht voor de achtste finales van de Europa League geplaatst. Zes dagen na de 1-4 zege op Wolfsberger AC eindigde het weerzien in het Tottenham Hotspur Stadium in 4-0 voor het team van manager José Mourinho. De Portugees wijzigde zijn elftal op liefst negen plaatsen ten opzichte van het team dat afgelopen zondag met 2-1 van West Ham United verloor. Alleen Eric Dier en Erik Lamela verschenen opnieuw aan het startsignaal en verder maakte Steven Bergwijn zijn rentree in de basiself.

Mourinho kon tevreden zijn over de eerste helft van Tottenham, al zou een ruimere ruststand dan 1-0 niet onverdiend zijn geweest. De thuisploeg had slechts tien minuten nodig om aan de leiding te gaan en deed dat op wonderschone wijze. Dele Alli plukte een voorzet van Matt Doherty op verfijnde wijze uit de lucht en zijn tweede balcontact was nog fraaier: een omhaal à la Olivier Giroud waar doelman Manuel Kuttin geen antwoord op had: 1-0.

Bergwijn en Carlos Vinicius hielden de defensie van Wolfsberger in het restant van de eerste helft flink bezig. De eerste poging van Bergwijn kon tijdig worden geblokt en vlak voor rust bracht Kuttin redding op zijn schot. De beste kans was een minuut eerder voor Vinicius: de Braziliaan kreeg de bal van Lamela, omspeelde de doelman van Wolfsberger, maar uiteindelijk was het Gustav Henriksson die in de doelmond de inzet van de Braziliaan kon keren.

Vinicius kwam enkele minuten na rust alsnog tot scoren. Alli verstuurde de bal vanaf links richting de tweede paal, waar de aanvaller de bal met een stuit achter Kuttin kopte: 2-0. Voor Bergwijn zat het duel er na 69 minuten op; hij werd vervangen door Lucas Moura. Enkele minuten later was Alli opnieuw bij een doelpunt betrokken. De splijtende pass van de spelmaker dwars door de Oostenrijkse defensie werd door de voor Lamela ingevallen Gareth Bale schitterend en hard in de linkerbovenhoek gekruld: 3-0.

Alli werd acht minuten voor tijd vervangen door de zestienjarige Dane Scarlett, die in zijn derde duel voor Tottenham de basis voor de 4-0 legde. Hij zette goed druk op de defensie, veroverde de bal en Vinicius bepaalde de eindstand van dichtbij. Mourinho gunde Marcel Lavernier en Nile John als invaller in de slotfase hun eerste minuten in de hoofdmacht. De eerstvolgende wedstrijd van Tottenham is komende zondag: een thuisduel met Burnley.