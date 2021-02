Woensdag, 24 Februari 2021

Morten Thorsby kan Nederlandse ploeggenoten krijgen

In navolging van Bayern München en Manchester United heeft ook Everton interesse in Max Aarons. Directeur Marcel Brands ziet in de rechtsback van Norwich City een geschikte opvolger van aanvoerder Seasmus Coleman. (Daily Mail)

In januari toonden al meerdere clubs interesse in Aarons. Naar nu blijkt was AS Roma echter de enige club met concrete interesse: Norwich sloeg een bod af dat had kunnen oplopen tot maximaal 23 miljoen euro. (The Sun)

Morten Thorsby kan mogelijk een mooie stap omhoog zetten in de Serie A. De voormalig middenvelder van sc Heerenveen speelt momenteel voor Sampdoria, maar wordt in de gaten gehouden door Atalanta. (Diverse Italiaanse media) De voormalig middenvelder van sc Heerenveen speelt momenteel voor Sampdoria, maar wordt in de gaten gehouden door Atalanta.

Manchester United en Liverpool hebben belangstelling voor Raphinha. De aanvaller is dit seizoen een revelatie in de Premier League en wekt daardoor interesse, maar Leeds United wil hem behouden. (Daily Express)

Youri Tielemans staat open voor een nieuw contract bij Leicester City. De middenvelder, die wordt begeerd door Liverpool, is in gesprek over een verbintenis met een weeksalaris van omgerekend circa 116.000 euro. (The Sun)