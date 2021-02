Dopinggeval in Premier League leidt tot schorsing van negen maanden

Woensdag, 24 februari 2021 om 19:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:26

Een zestienjarige jeugdspeler van een club uit de Premier League heeft een schorsing opgelegd gekregen van negen maanden, zo meldt de Britse antidopingorganisatie UKAD. De voetballer, wiens identiteit vanwege zijn leeftijd verborgen wordt gehouden, werd betrapt op het bezit van het middel somatropine. Dat is een groeihormoon dat staat op de lijst met verboden middelen van het Wereldantidopingagentschap (WADA).

Op 8 juli 2020 werd vastgesteld dat de betreffende speler het middel somatropine in zijn bezit had. Het groeihormoon wordt gebruikt om groeistoornissen bij kinderen en volwassenen te behandelen. Dit is alleen bedoeld voor mensen die geen normale groeihormonen hebben. De voetballer had geen reden om het verboden middel in bezit te hebben en werd door de Engelse voetbalbond (FA) per 7 augustus 2020 geschorst voor alle sportgerelateerde activiteiten.

Een onafhankelijke regelgevende commissie heeft de speler nu een schorsing opgelegd van negen maanden. De FA werd in het gelijk gesteld als het gaat om het bezit, maar niet bewezen is dat de voetballer het middel daadwerkelijk gebruikt heeft. De speler is vanaf 7 mei 2021 weer speelgerechtigd. Het is onbekend of zijn club maatregelen treft als gevolg van de schorsing.

Pat Myhill, directeur van de UKAD, laat op de website van zijn organisatie weten: "Deze zaak toont aan dat de antidopingregels gelden voor alle atleten, ongeacht hun leeftijd, en dient als een belangrijke herinnering aan de ernstige gevolgen die kunnen optreden als die regels worden overtreden. Als je verantwoordelijk bent voor een jonge atleet, moet je een proactieve houding aannemen om ervoor te zorgen dat ze deelnemen aan een schone sport en hen helpen beschermen tegen de risico's van dopinggebruik."