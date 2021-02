Siemen Mulder zorgt bij Willem II tegen ADO voor unicum in zes jaar tijd

Woensdag, 24 februari 2021 om 18:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:15

Willem II en ADO Den Haag hebben woensdagavond de punten gedeeld in een heuse degradatiekraker. De wedstrijd, die bol stond van discutabele beslissingen door scheidsrechter Siemen Mulder, eindigde uiteindelijk in 1-1. Beide ploegen kregen in het duel een penalty en een rode kaart, wat sinds de wedstrijd tussen FC Groningen en sc Heerenveen (1-1) in december 2014 niet meer gebeurd was. Willem II en ADO blijven steken op respectievelijk plek zestien en zeventien en staan in punten gelijk. De voorsprong op hekkensluiter FC Emmen wordt vergroot naar vijf punten.

In de eerste helft werd geen enkel geldig schot op doel door een van beide ploegen genoteerd, toch waren er genoeg opmerkelijke momenten. In de negentiende minuut dacht Willem II op voorsprong te komen na een rake kopbal van Wesley Spieringhs uit een hoekschop. Het doelpunt werd echter afgekeurd door Mulder, die een lichte duw van Kwasi Wriedt op doelman Martin Fraisl bestrafte.

In het restant van het eerste bedrijf waren de beste mogelijkheden voor ADO. Eerst zag Ricardo Kishna een kansrijk schot op het laatste moment geblokt worden door Sebastian Holmén. Even later brak Kishna opnieuw door en werd hij van achter met de knie geraakt door Holmén, maar Mulder vond het geen penalty waard. De arbiter gaf Tomislav Gomelt op slag van rust rood, nadat de middenvelder van ADO uit frustratie Wriedt neer schopte, zonder intentie om de bal te spelen.

In de eerste minuut na rust kreeg Willem II een strafschop, toen Michiel Kramer een lichte duw inzette op Spieringhs om de bal te ontfutselen. De discutabele strafschop werd benut door invaller Mike Trésor Ndayishimiye. De Tilburgers leken de wedstrijd daarmee onder controle te hebben, maar gaven die snel weg. Jordens Peters trapte tegen de onderkant van de voet van Kramer in een poging de bal uit het eigen zestienmetergebied te ruimen en veroorzaakte daarmee een penalty. Die werd benut door Shaquille Pinas: 1-1. Een klein kwartier later werd het nog erger voor Willem II, toen Peters voor een charge op Jonas Arweiler zijn tweede gele kaart van de wedstrijd kreeg. Peters speelde in eerste instantie de bal, maar raakte daarna ook de spits van ADO.